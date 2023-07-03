好市多傳奇+1！男499元垃圾袋4年用不完　老客曝傳家寶一盒用17年

網搜小組／許力方報導

好市多（Costco）傳說再+1！在老客人心目中「史上最強」廚房神器的好市多保鮮膜，超大容量，被認為是永遠用不完的傳奇，不過最近有網友發現，還有一項商品是他加入會員就買的東西，沒想到至今4年過去還是用不完，還釣出大前輩公開17年前的同款商品，讓眾人驚呼「太省了！」

有網友１日透過「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文，感嘆自己加入好市多會員至今3、4年，一開始逛就買了一款自有品牌科克蘭抽取式的垃圾袋，37.8公升，共500入，一箱499元，沒想到用到現在一就用不完，「跟保鮮膜有得比！」貼文引發超過3000人按讚熱烈回響。

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社團成員紛紛大讚「這個超推」、「非常好用」、「對於家裡有養貓、必須清貓砂的人來說，真的非常好用，可以撐兩年左右」、「怎麼可能，我起碼買20次以上了（二人家庭）」、「好用，因為很透可以看清楚內容物」、「真的省」、「我家一箱用2年」、「我會為了買這款垃圾袋而跑一趟好事多的人」、「好收納又好抽」、「真的可以用很久」，但不少人認同，垃圾袋有一個缺點「唯一缺點就是家裡垃圾一覽無遺，坐電梯時很尷尬」、「CP值超高，只是很透，會被看光光。」

另外也有人質疑，垃圾袋一箱500個，一天一個，一年多會用完，「會覺得用不完那是你很少在用。」文章也釣出一名「超級大前輩」，留言貼出自家正在服役的同款垃圾袋，上面標示寫著製造日期2006年，「如果你看到我這一箱到現在還沒用完，會不會覺得好一點？」讓網友看得嘖嘖稱奇「感覺很省」、「傳家寶啊！」