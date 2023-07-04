Yahoo奇摩超級商城退場bye了　官方證實今年底前終止所有服務

▲Yahoo奇摩超級商城將於今年底前終止所有服務。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

目前旗下經營三大電商平台的Yahoo奇摩，今有網友收到合作夥伴通知，內容提到為了調整營運方向，超級商城將於今年底前終止所有服務，未來將把重心放在購物中心與拍賣，對此，Yahoo奇摩官方證實此一消息，並表示這項決定是為了聚焦在優化核心服務。

根據Yahoo奇摩針對店家發出的合作夥伴通知，內容提到「Yahoo奇摩超級商城將在2023年10月6日終止店家合約、停止消費者訂購服務，並於2023年12月15日終止所有服務」，合約終止後，若店家有未使用完的月租費，將主動依天數比例計算退費，屆時也會發信通知店家相關退費細節。另外，即日起也將提供優惠的合作方案及搬家工，協助各店家轉移至Yahoo奇摩購物中心的購中店與拍賣。

▲Yahoo奇摩為調整營運方向，將於今年底前結束超級商城的所有服務。（圖／翻攝自臉書「TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會」）

Yahoo奇摩超級商城成立於2009年4月，是由Yahoo奇摩自行開發及經營管理，開店模式主打B2C購物平台，商城擁有自己的購物首頁及獨立入口，賣家必須有營利事業登記證才能申請進駐，目前平台亦提供種類多元商品販售。超級商城今年邁入第15週年，卻突然傳出要收攤，有網友看了嘆說「雅虎拍賣、雅虎購物也不遠了」、「小商家做電商從藍海變紅海變苦海」、「寡占近乎準獨占的市場，除了業界龍頭，多數人都不好過」。

Yahoo奇摩發出聲明表示，為了讓Yahoo奇摩電子商務的營運發展取得長期成功，我們正在進行轉型，藉由調整營運策略，更有效整合業務，以聚焦在優化核心服務。經審慎評估後，我們決定在2023年底前終止Yahoo奇摩超級商城服務。

此外，Yahoo奇摩提到，未來將更專注於Yahoo奇摩購物中心與拍賣的營運發展，同時也將提供優惠的合作方案及搬家工具，推動既有的合作夥伴與店家轉往Yahoo奇摩購物中心與拍賣。而超級商城目前正常營運，若服務終止後有相關問題，平台客服將提供協助店家與消費者。