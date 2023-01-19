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攻略兔年吉祥話、紅包行情價　打開Yahoo奇摩APP天天抽萬元紅包領好運

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲包紅包是華人過年的傳統習俗之一，但要如何包得合情合禮可是一門學問。（圖／記者陳俊宏攝）

消費中心／綜合報導

農曆春節就要到了，在忙著大掃除、辦年貨的同時，也別忘了抽空去換個新鈔，準備紅包送祝福。包紅包是華人過年的傳統習俗之一，除了代表吉祥喜氣，也因為對象而有不同意義，給小孩晚輩「壓歲錢」保祐平安長大，給父母長輩「添歲錢」祈願身體健康、長命百歲，子女也會藉此來展現孝心。只是過年紅包藏有玄機，有不少眉角需注意，還要避開禁忌金額，不是單純把錢放進去就好，至於要如何包得合情又不失禮，現在就帶你一次掌握紅包攻略和親友行情價。

過年全家圍爐，大家開心團圓歡聚吃飯，緊接著最令人期待的重頭戲就是發紅包了，小孩等著領壓歲錢拿好拿滿。雖然說過年紅包的祝福涵義最大，不需太計較紅包金額多寡，通常還是會根據年齡輩份和親疏關係，例如阿公、阿嬤、爸媽、公婆、自己小孩、親朋好友或同事小孩，而有不一樣的包法，原則上掌握2、6、8的雙數金額，也可以取其諧音「六六大順」、「一路發」、「發發發」，包起來才吉利。

「4」雖然也是雙數，但發音令人聯想到「死」而有所忌諱，被認為是不祥數字，切記要避開，以免觸霉頭。常見的紅包金額有200、600、800、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、8000、8,888、甚至萬元以上16,888等，特別的是，一般不會只包3000，因為單數3諧音近「散」，但3200、3600則是例外。而針對不同對象，整理以下紅包行情提供參考：

父母、公婆：6000、6600、10000或以上
祖父母：3600、6000、6600或以上
自己小孩：1200、1600、2200、2600、3600或以上
親友、好友的小孩：600、1000、1200、1600
同事、鄰居的小孩：200、600

▲過年,農曆年,新年,紅包,除夕,拜年,團圓。（圖／pexels）

▲包紅包雖然有些眉角要注意，但比金額更重要的是滿滿的祝福心意。（圖／pexels）

包紅包還是要衡量自身經濟能力，無論包多包少，能夠把滿滿心意傳遞出去才是最重要的，但有些禮俗仍要注意，像是要用新紅包袋、新鈔，給人新氣象帶來好運，鈔票也不能對折，否則會讓財運不順；而紅包封口代表財氣被封住，因此只需輕輕壓折即可，祝賀對方新的一年財運源源不絕、長長久久。包給長輩的紅包只能多不能少，因為是「添歲錢」，所以象徵增添福壽，或是至少也要維持和往年一樣的金額；包給晚輩的不宜比長輩多，也最好都一致，才不會偏心。

開開心心領紅包，當然也要準備幾句年節好話，嘴甜迎新年，說不定還能再多賺一個紅包，除了「恭喜發財」、「新年行大運」，今年農曆新年是兔年，與「兔」相關的經典賀詞或諧音哏，例如「鴻兔大展」、「揚眉兔氣」、「兔飛猛進」、「兔來運轉」、「錢兔似錦」、「兔兔高升」、「賺錢賺到兔」、「生意好到兔」等，或是英文版的「Happy New Year 兔 You」、「Money 兔 You」，這些吉祥話應景又創意，學起來當拜年高手，過年到親戚朋友家走春，可以給人留下深刻印象。

不管你是發紅包的、還是收紅包的，新春想要加碼好運拿不完還有一招，就是拿起手機下載Yahoo奇摩APP，上面有滿滿的新春特別企劃要陪大家一起過新年，1/19 10:00起至1/26 23:59止共8天，每天打開完成「新春領賀卡 抽萬元紅包」指定任務，除了抽新春好運賀卡，可以下載圖片或分享到限動，不管距離多遠，都能送祝福給好友們，還有機會天天抽萬元紅包，最大獎超贈點10,000點，1點 = 1元，每日1名，一共8名，還有旅日掃貨必買的Bic Camera折價券，最高讓你省17%，及奇摩值隨機中獎，最高1,000點，自己的紅包自己賺，到時能夠免費兌換吃喝玩樂各種喜歡的專屬好康，一開春就有好心情。

Yahoo奇摩APP抽萬元紅包（圖／業者提供）

▲▼下載Yahoo奇摩APP並在過年期間每天打開，不但可以抽新春好運賀卡，還有機會抽中萬元紅包。（圖／Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩APP抽萬元紅包（圖／業者提供）

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路徑1：自 Yahoo奇摩App 首頁下方，點選「抽萬元紅包領好運」進入活動 ，新春賀卡出現後，點擊下方「活動任務」領取8點奇摩值，並進入兌換中心抽獎
路徑2：至 Yahoo奇摩App > 會員中心 > 奇摩值任務，點選「新春領賀卡 抽萬元紅包」進入活動 ，新春賀卡出現後，點擊下方「活動任務」領取8點奇摩值，並進入兌換中心抽獎。

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