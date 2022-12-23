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你的聖誕老公公上線啦！快加入好朋友計畫　iPhone 14 Pro＋夢幻禮物天天送

聖誕節,聖誕禮物,送禮,耶誕（圖／免費圖庫pakutaso）

▲進入12月，除了等待跨年，也將迎來大人、小孩期待的聖誕節。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

叮叮噹～叮叮噹～最近走在街頭隨處可見聖誕佈置，還有浪漫燈海，令人感受到滿滿的節慶氛圍，心情也愉快了起來。2022年來到了最後一個月份，雖然進入年末尾聲，但同時也迎來了小朋友喜歡的聖誕節，內心最期待一覺醒來，床頭就有驚喜出現，等著拆禮物開心過節，而誰說長大後就沒有「聖誕老公公」，Yahoo奇摩的好朋友計畫準備了一份超夢幻禮物名單，iPhone＋超多萬元好禮天天送，讓大人的聖誕節一樣精彩！

大人味的聖誕不是只有派對跑趴慶祝，其實不管到了幾歲，都跟小朋友一樣，也想滿心歡喜收到禮物，你的心聲，Yahoo奇摩聽到了，今年聖誕節精心推出夢幻禮物清單，從實用3C家電、遊戲娛樂到香氛精品、居家擺飾通通都有，包括iPhone 14 Pro、PS5、Dyson Supersonic吹風機、Apple Watch S8、Marshall Acton II藍牙喇叭，還有香奈兒N°5香水雪花水晶球、愛馬仕H24節慶香水禮盒，全都是平時熱搶的大牌爆品，現在全部大放送免費抽，要讓你開心到睡不著，天天都有希望實現願望。

Yahoo奇摩好朋友計畫（圖／Yahoo奇摩提供）

▲過聖誕節不是小朋友的專利，大人也能擁有聖誕節禮物，Yahoo奇摩的好朋友計畫準備了眾多夢幻禮物天天送。（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

最重要的是，該如何獲得聖誕大禮？方法很簡單，只要免費加入Yahoo奇摩好朋友計畫，就能參加抽獎，新會員還可現領「新朋友大禮包」100奇摩值！下載開啟Yahoo奇摩App至會員中心，再到兌換中心「聖誕天天抽」活動專區，即可立即抽獎試手氣，一鍵即刻開獎，是不是幸運兒，每次抽獎後馬上得知獎項結果。

即日起到12/31每天上午10:00起好朋友會員可用0點奇摩值分別參加「iPhone 14 Pro」及「當日獎項」免費抽獎各1次，另有奇摩值隨機中獎，最高1000點，實際獎項請參考抽獎頁面。在溫馨日子裡，有Yahoo奇摩好朋友陪伴，一點也不會孤單寂寞覺得冷，還有機會抽到驚喜好禮，度過最棒的聖誕節。

Yahoo奇摩好朋友計畫（圖／Yahoo奇摩提供）

▲想領Yahoo奇摩提供的聖誕好禮，第一步驟就是先加入「Yahoo奇摩好朋友計畫」！（圖／Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩史上最簡單的會員酬賓獎勵計畫，不需消費，不需辦卡，只要每天打開手機上Yahoo奇摩並登入會員，看看新聞、影片或是做民調，解鎖指定任務，就能輕鬆賺取奇摩值，之後可以免費兌換咖啡、速食、生活娛樂折扣券等各式各樣獎勵，享受吃喝玩樂專屬好康；想要參與公益送愛心，奇摩值也能化為愛的正能量，一鍵捐贈支持貧童助學、弱勢扶助、動物救護等，幫忙有需要的人或社福團體。

專屬於台灣Yahoo奇摩會員的好朋友計畫，四年來已經吸引了300萬名會員加入，累積發出超過45億點奇摩值、兌換逾550萬份禮物，每日簽到、天天賺、隨時換，還有驚喜優惠及抽獎，用奇摩值打造每日好心情，滑滑手機就有能享受簡單的會員回饋。

►大人的聖誕節活動頁 https://bit.ly/3hlhQ2f
►了解Yahoo奇摩好朋友計畫 https://bit.ly/3AFUAQB


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