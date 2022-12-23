你的聖誕老公公上線啦！快加入好朋友計畫　iPhone 14 Pro＋夢幻禮物天天送

▲進入12月，除了等待跨年，也將迎來大人、小孩期待的聖誕節。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

叮叮噹～叮叮噹～最近走在街頭隨處可見聖誕佈置，還有浪漫燈海，令人感受到滿滿的節慶氛圍，心情也愉快了起來。2022年來到了最後一個月份，雖然進入年末尾聲，但同時也迎來了小朋友喜歡的聖誕節，內心最期待一覺醒來，床頭就有驚喜出現，等著拆禮物開心過節，而誰說長大後就沒有「聖誕老公公」，Yahoo奇摩的好朋友計畫準備了一份超夢幻禮物名單，iPhone＋超多萬元好禮天天送，讓大人的聖誕節一樣精彩！

大人味的聖誕不是只有派對跑趴慶祝，其實不管到了幾歲，都跟小朋友一樣，也想滿心歡喜收到禮物，你的心聲，Yahoo奇摩聽到了，今年聖誕節精心推出夢幻禮物清單，從實用3C家電、遊戲娛樂到香氛精品、居家擺飾通通都有，包括iPhone 14 Pro、PS5、Dyson Supersonic吹風機、Apple Watch S8、Marshall Acton II藍牙喇叭，還有香奈兒N°5香水雪花水晶球、愛馬仕H24節慶香水禮盒，全都是平時熱搶的大牌爆品，現在全部大放送免費抽，要讓你開心到睡不著，天天都有希望實現願望。

▲過聖誕節不是小朋友的專利，大人也能擁有聖誕節禮物，Yahoo奇摩的好朋友計畫準備了眾多夢幻禮物天天送。（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

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▲想領Yahoo奇摩提供的聖誕好禮，第一步驟就是先加入「Yahoo奇摩好朋友計畫」！（圖／Yahoo奇摩提供）

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