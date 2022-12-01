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下載Yahoo奇摩APP滑起來！新會員爽拿點數、再抽環球影城門票、1萬8旅遊金

▲▼Yahoo奇摩,Yahoo奇摩好朋友計畫,哈日,日韓,RIMOWA,ezTravel。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲迄今已經吸引300萬名會員加入，累積發出超過45億點奇摩值、會員兌換逾550萬份禮物的「Yahoo奇摩好朋友計畫」，年年都大獲好評，今年再度祭出日本環球影城雙人門票、日韓旅遊金等多項豪禮。（圖／Yahoo奇摩提供，下同）

消費中心／綜合報導

身處吸人眼球的消費時代，如今每個社群或通路平台，都想要祭出讓人眼睛一亮的活動玩法與優惠，但有些活動太過複雜，讓人搞不懂玩法，不然就是 優惠 CP值太低乾脆點讚跳過。Yahoo奇摩今年祭出 「超簡單活動」寵愛會員，邁入第四年的Yahoo奇摩好朋友計畫，再次號召粉絲，只要手機裡有「Yahoo奇摩APP」，就有機會在國境解封的年末，獲得日本環球影城雙人門票、日韓旅遊金等多重好禮機會。

4年前就開始幫會員制定超easy獎勵活動的Yahoo奇摩，強調從過去到現在，無論網友想在Yahoo奇摩APP得到即時的報導文章，或是生活感、話題性十足的影音，每天用手指滑一下，就能輕鬆「累積奇摩值」。有別於其他通路平台，往往要等會員先掏錢購物，後續才會給予優惠，Yahoo奇摩更強調會員在平台得到流暢體驗和互動，尤其這些看似虛擬的「奇摩值」，還能在Yahoo奇摩APP兌換成咖啡、速食、生活娛樂折扣券等「實際好禮」，讓早早就加入這個計畫的會員都直呼，「還是熟悉的Yahoo最甘心！」、「我是第三屆的好朋友，現在只後悔沒有第一年就加入……」、「Yahoo真的讓我從小追隨到現在，但周遭好像比較少人知道這幾年的好康活動，真的很可惜耶！」

別再讓N年後的自己自責沒有在一開始就把握機會！想要成為此計畫的第四年好朋友，第一步驟就是先下載「Yahoo奇摩APP」，新加入的會員一點開APP，還能馬上領取「新人獎100奇摩值」，接著只要每天登入，完成看新聞、影片等超簡單指定任務，就可以看著奇摩值輕鬆入袋，可說是時下最受會員們喜愛的「無腦回饋」，接著還能兌換專屬好禮，完全0成本的好康，錯過只能捶心肝。

▲▼ Yahoo奇摩,Yahoo奇摩好朋友計畫,哈日,日韓,RIMOWA,ezTravel。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲跟著簡單3步驟，就能參加「Yahoo奇摩好朋友計畫」免費抽好禮。

值得一提的是，這次的四週年活動，正好就在國境解封的年末，眼看超多會員在Yahoo奇摩 網站搜尋各種關於出國購物、機票旅館等消息，今年的「Yahoo奇摩好朋友計畫」乾脆豪氣大放送！首次登入的新會員不只有「100奇摩值」可領， 還有機會把價值近2萬7的「RIMOWA登機箱」扛回家，讓眾人只有羨慕的份！還沒決定好要先去日本或是韓國的會員，只要累積簽到次數8次，就等著「ezTravel日韓旅遊金18,000元」進到自己的口袋，等於讓Yahoo奇摩貼心包下這趟旅程的機票或旅館錢。

▲▼ Yahoo奇摩,Yahoo奇摩好朋友計畫,哈日,日韓,RIMOWA,ezTravel。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲只要每天登入Yahoo奇摩APP，就能抽大獎爽玩日本韓國！

除此之外，活動期間累積登入3～5次，分別還能再抽「東京晴空塔展望台＋墨田水族館套票」 和「大阪日本環球影城雙人門票」，還有最高1,000 奇摩值隨機送。「Yahoo奇摩好朋友計畫」四週年可說是造福久未出國的大家，一解出國的癮！ ，僅此一次的週年活動，與它擦身而過未免太可惜。

▲▼ Yahoo奇摩,Yahoo奇摩好朋友計畫,哈日,日韓,RIMOWA,ezTravel。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲總價值近百萬的多項好禮，要讓舊會員與新會員從此離不開Yahoo奇摩APP。

Yahoo奇摩好朋友計畫更貼心的是，不同於一般抽獎活動，登記參加後只能眼巴巴等著開獎日期，此次活動標榜抽獎後立刻就能知道自己是否「好運降臨」，再也不怕錯過兌獎日期，今天若沒中獎，明天就能再次抽獎 、繼續再拚手氣！

舊會員請準備好手機、 新會員趕緊下載加入，四週年活動 從即日起到 12/12（一）23：59結束，只要循著「Yahoo奇摩App > 會員中心 > 兌換中心」進入「4週年抽獎」活動專區，每個會員帳號在活動期間內，符合各累積簽到次數的條件，即可參加該獎項抽獎，每日免費抽獎1次，還有隨機贈送、最高1000點的奇摩值。橫豎都要抽獎，今年不妨設好鬧鐘，天天簽到拿好禮，睽違3年的日韓解封旅遊，就讓Yahoo奇摩助大家一臂之力！

活動傳送門：https://bit.ly/3OHNqDE

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