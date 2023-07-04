　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球保育級台灣唯一陸棲食蛇龜現蹤台南　大社北極殿協助野放

▲全球保育級台灣唯一陸棲種箱烏龜「食蛇龜」，現蹤台南市大社東勢北極殿，已經協助野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全球保育級台灣唯一陸棲種箱烏龜「食蛇龜」，現蹤台南市大社東勢北極殿，已經協助野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區大社東勢北極殿，3日廟宇總務組長洪肅仁巡視園區內「龜池」時，眼尖的發現在整群的烏龜中，居然夾帶著一隻台灣唯一陸棲種箱龜，原生種一級保育動物「食蛇龜」，趕緊通報台南市農業局處理，已協助尋找適合棲息地野放，農業局保育科長朱健明，肯定大社東勢北極殿明智之舉。

北極殿執行長鄭嘉德表示，該殿主祀玄天上帝，而傳說中烏龜是玄天上帝的部將，所以北極殿在1991年間就設置了「龜池」，烏龜來源大多是信徒在鄉間田野道路發現誤闖馬路的烏龜，就會好心救起烏龜送到北極殿「龜池」，平時也有信徒捐贈飼料提供食用。而這一隻食蛇龜應該也同樣是信徒在某道路無意間發現後，因為不知道這就是國家級保育物種，所以就抓到北極殿龜池放生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

執行長鄭嘉德說，希望藉由這次東勢北極殿主動發現、主動通報的處理方式，主要是要喚起呼籲大家對國家級保育物種的認識及愛護，以及要用「對的」處置方式，才是愛惜生命的不變真理。

▲全球保育級台灣唯一陸棲種箱烏龜「食蛇龜」，現蹤台南市大社東勢北極殿，已經協助野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭嘉德指出，食蛇龜是陸棲性烏龜，以榕果、肉質漿果、蕈類、昆蟲、陸生軟體動物、蚯蚓、甲殼類及動物屍體為食，主要棲息在低海拔的次生林、闊葉林及其周邊潮濕小溪流環境，有時也會發現牠們暫時離開森林來到水邊草地曬太陽。

農業局保育科長朱健明表示，「食蛇龜」是台灣唯一陸棲種箱龜原生種一級保育動物「食蛇龜」，同時也是華盛頓公約宣告全球瀕臨絕種的保育生物，可以說是「全球級」保育物種，正也是因為牠是陸棲物種，適應力強但野生個體成長速度慢，達性成熟時間超過10年以上，繁殖力低，是華盛頓公約列為瀕臨絕種的保育類物種，不能任意捕捉買賣，特別提醒民眾，攻擊食蛇龜是觸法的行為，請別「好心」把牠放到水裡，因為台灣原生種食蛇龜(Cuora flavomarginata)，就是一種不擅游泳，有「淹死」可能的森林龜種。所以當你看到牠的時候，千萬不要「太好心」把牠往水池一丟，可能就因為你這樣的舉動，食蛇龜就因為這樣而淹死了！

ET快訊
快訊／MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

台啤雲豹確定告別國體大　下季與PLG領航猿共用主場桃園巨蛋

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

穿比基尼享指定餐點1折　王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

印度男月台邊洗便當盒　下秒火車駛進慘遭撞飛

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

男童戴「智慧手錶爆炸」疑某牌產品…業者說話了

越南網軍攻擊大牙　「駭客始祖」揪來源：是同家公司

學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

于美人選立委改名了！秀出新身分證

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

路人遭擦撞踉蹌　BMW駕駛沒停車就開走

路人遭擦撞踉蹌　BMW駕駛沒停車就開走

有網友在網路社群PO出影片，指於7月3日晚上在市區國華街2段1部黑色BMW擦撞到路旁行人後，未停車處置逕行離去，台南市警二分局指出，本案目前查無報案紀錄。

台南174線重機飆到201km！警加強取締

台南174線重機飆到201km！警加強取締

交通船台南將軍擱淺船上75人平安

交通船台南將軍擱淺船上75人平安

南2都最好野在這「里」　在地曝：科技新貴多

南2都最好野在這「里」　在地曝：科技新貴多

台南東山174線重機飆速200

台南東山174線重機飆速200

關鍵字：

全球保育食蛇龜台南野放

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面