全球保育級台灣唯一陸棲食蛇龜現蹤台南　大社北極殿協助野放

▲全球保育級台灣唯一陸棲種箱烏龜「食蛇龜」，現蹤台南市大社東勢北極殿，已經協助野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區大社東勢北極殿，3日廟宇總務組長洪肅仁巡視園區內「龜池」時，眼尖的發現在整群的烏龜中，居然夾帶著一隻台灣唯一陸棲種箱龜，原生種一級保育動物「食蛇龜」，趕緊通報台南市農業局處理，已協助尋找適合棲息地野放，農業局保育科長朱健明，肯定大社東勢北極殿明智之舉。

北極殿執行長鄭嘉德表示，該殿主祀玄天上帝，而傳說中烏龜是玄天上帝的部將，所以北極殿在1991年間就設置了「龜池」，烏龜來源大多是信徒在鄉間田野道路發現誤闖馬路的烏龜，就會好心救起烏龜送到北極殿「龜池」，平時也有信徒捐贈飼料提供食用。而這一隻食蛇龜應該也同樣是信徒在某道路無意間發現後，因為不知道這就是國家級保育物種，所以就抓到北極殿龜池放生。

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執行長鄭嘉德說，希望藉由這次東勢北極殿主動發現、主動通報的處理方式，主要是要喚起呼籲大家對國家級保育物種的認識及愛護，以及要用「對的」處置方式，才是愛惜生命的不變真理。

鄭嘉德指出，食蛇龜是陸棲性烏龜，以榕果、肉質漿果、蕈類、昆蟲、陸生軟體動物、蚯蚓、甲殼類及動物屍體為食，主要棲息在低海拔的次生林、闊葉林及其周邊潮濕小溪流環境，有時也會發現牠們暫時離開森林來到水邊草地曬太陽。

農業局保育科長朱健明表示，「食蛇龜」是台灣唯一陸棲種箱龜原生種一級保育動物「食蛇龜」，同時也是華盛頓公約宣告全球瀕臨絕種的保育生物，可以說是「全球級」保育物種，正也是因為牠是陸棲物種，適應力強但野生個體成長速度慢，達性成熟時間超過10年以上，繁殖力低，是華盛頓公約列為瀕臨絕種的保育類物種，不能任意捕捉買賣，特別提醒民眾，攻擊食蛇龜是觸法的行為，請別「好心」把牠放到水裡，因為台灣原生種食蛇龜(Cuora flavomarginata)，就是一種不擅游泳，有「淹死」可能的森林龜種。所以當你看到牠的時候，千萬不要「太好心」把牠往水池一丟，可能就因為你這樣的舉動，食蛇龜就因為這樣而淹死了！