澎湖與台南交通船擱淺75人受困　海巡、漁民驚險救援

▲「雙吉福氣號」在台南將軍漁港內擱淺，船上75人一度受困海上。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

海巡署於3日下午5時55分許接獲通報，航行於澎湖與台南將軍漁港之客船「雙吉福氣號」於下午5時20分許在台南將軍漁港內近綠燈塔處擱淺，船上有船員4人、乘客71人，75人均平安，航港局及海巡署、偕同漁民晚間等到漲潮時出動，一度也擱淺，最後在痛協助下，將人全數救出。

【00:55更新】雙吉福氣號人員全數獲救

海巡派出PP-5037艇、30HP橡皮艇、遙控式動力救生圈、救援照明燈柱、沙灘車及單旋翼無人機等救援能量前往現場救援，目前正趕往台南將軍漁港外海戒護，因案發現場水深不夠，海巡艇無法靠近，只能在外守望戒護，另因港內海象也不佳，救生艇也無法出艇靠近。

經現場海巡署搜救人員評估「雙」船擱淺嚴重已完全坐灘，不宜貿然拖帶，否則容易造成船隻傾斜、翻覆，危及人員安全，且同時易致拖帶船隻擱淺，需待水位上升後，再進行拖帶較為安全。經計算水位，可實施拖帶時，由「太興2」號先期嘗試拖帶，一度造成「太」船擱淺，「太」船船長吳冠賢先生對水域熟悉，隨即自行脫困並持續投入援助，與「勝戰士」舢舨於2036時共同協助脫困，人員均平安獲救。