台南東山174線重機飆速200　白河警：嚴加取締

▲為確保沿路交通順暢及旅遊民眾安全，白河警方將加強該路段重點巡守，並配合交通警察大隊，不定時規劃執行「環、警、監」各式改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群貼文表示，在台南市東山區南勢里市174線道路上，有大型重機車飆速200公里，引發網民熱烈討論，白河分局指出，將持續取締超速等各項違規。

白河警分局表示，經檢視網友在臉書「我是東山人」PO文所提供影像及照片內容，無法判定正確行駛路段，而且所轄東山區南勢里市174線道路，位屬山區路段，沿線蜿蜒、起伏，因沿路行駛可前往著名景點「東山咖啡公路」，例假日會湧入民眾開車或騎車前往喝咖啡。

為確保沿路交通順暢及旅遊民眾安全，白河警方將加強該路段重點巡守，並配合交通警察大隊，不定時規劃執行「環、警、監」各式改裝車輛聯合稽查勤務，2023年迄今已於東山區市174線橫路休息站執行多次聯合稽查，計攔查各式車輛119輛，其中依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格3輛，限期複檢改善；另依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件、車輛設備規格不符、車輛電系設備改裝及無照駕駛共計20件。

白河分局交通組組長林世宗提醒，新修正道路交通管理處罰條，嚴重超速定義已由超過規定最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，罰鍰上限也從2.4萬元提高至3.6萬元；同時，在危險駕駛方面，罰鍰上限也從2.4萬元提高至3.6萬元，並吊扣汽車牌照6個月。他呼籲駕駛人，駕駛車輛請依速限行駛，尤其行經東山區市174線沿線，因多彎道，務必減速慢行，確保行車安全，切勿以身試法以免得不償失。