正國會民調：賴清德34％拿第一　「四腳督」侯友宜、郭台銘打平

▲正國會政策中心召開「發布2024年總統大選等時事相關民調」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

正國會4日公布2024總統大選最新民調數據，若選戰呈現3腳督局勢，則民進黨參選人賴清德以34％領先民眾黨參選人柯文哲25％、國民黨參選人侯友宜17％，若鴻海創辦人郭台銘也投入選戰，則賴以31%領先柯文哲的19%，郭台銘和侯友宜則打成15%平手。

正國會政策中心詢問「如果明年的總統大選，由賴清德、侯友宜和柯文哲三人競爭，請問您最希望哪一位來做我們的總統？」結果顯示有34%民眾回答賴清德、侯友宜17%、柯文哲25%、25％無法選出任一候選人；經交叉分析比對，在20-39歲、教育程度為專科、大學、研究所的民眾中，柯文哲仍獲得最高的支持度，但柯文哲在年輕族群中和賴清德的差距已縮小。

若以政黨傾向來看，約18.9%的國民黨支持者挺柯文哲，支持侯友宜的國民黨支持者只剩56.4%，泛藍民眾中有2成支持柯文哲。依縣市別分析，賴清德在六都除台中市外，都領先侯友宜及柯文哲，柯文哲在宜蘭縣及新竹縣獲得近5成民眾支持，而侯友宜則在六都都墊底。

若民調詢問「如果明年的總統大選，由賴清德、侯友宜、柯文哲和郭台銘四人競爭，請問您最希望哪一位來做我們的總統？」結果呈現出賴清德獲得31%的支持度，柯文哲19%、侯友宜及郭台銘皆為15%、無法選出任一候選人20%。

經交叉分析比對發現，在四人競爭的情況下，年輕人支持度依序為柯文哲、郭台銘、賴清德、侯友宜，依政黨傾向分析，國民黨支持者中有48%支持侯友宜、28.2%支持郭台銘、10.4%支持柯文哲；此外，民眾黨支持者中也有20%支持郭台銘。

若和縣市交叉分析，賴清德在六都中全面領先，郭台銘則在台中市拿到22.1%的支持度、位居第二名更勝柯文哲的19.4%；而侯友宜在桃園市、台中市、南投縣、嘉義縣、基隆市等大多數為國民黨執政的縣市卻得到最後一名。

本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計，委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年6月30日到7月2日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99個百分點。