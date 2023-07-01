今年3月才墜機！彰化順風飛行場賽車又出意外　「檳榔號」翻車

記者唐詠絮／彰化報導

順風飛行場於今、明日租借場地給車友舉辦彈射嘉年華汽車直線加速賽，比賽首日卻傳出前身是「打龜號」的「檳榔號」失控翻覆，凃姓駕駛一度受困車內，經自行脫困後，由友人駕車送往醫院，途中遇到消防救護車自行上車，經送醫檢查有肢體拉傷狀況，但意識清楚，無生命危險。

▲檳榔號翻車。（圖／民眾提供）

溪州鄉順風飛行俱樂部今年3月發生墜機意外，造成2名機師乘客身亡，目前仍在檢方偵查階段，據今天車聚主辦單位指出，今天跟順風租借場地，有70台車參加彈射比賽，現場有專業人員在場協助，由於順風飛行場跑道平順，跟順風也是好朋友，互相幫忙宣傳，所幸凃男駕駛僅有肢體拉傷並無大礙。

▲網友指檳榔號今天也參加。（圖／民眾提供）

據了解，今天翻車的「檳榔號」，前身就是廖老大的「打龜號」，當時廖老大霸氣斥資500萬元，改裝進口奧迪TT RS打造「打龜號」，打臉中國網紅楊永杰「杰爺」，為了證明台灣有快車，最終測出0-400公尺8.59秒的最速成績，打破亞洲紀錄，轟動一時。

一戰成名的打龜號，今年初卻悄悄易主，新車主是一名熱愛玩車改車，中部檳榔大亨綽號小麥，他將亮黃色的車身改裝為金屬綠，改名為「檳榔號」，並委託業者將車性能提升，跑出8.55秒成績，車速最高一度飆到時速308公里，距離車涯排行第一名只差0.04秒，爆發力相當驚人。

▲檳榔號。（圖／翻攝自抖音）

今天吸引全台不少愛好極限加速的汽車族參加，有不少人在起點觀看，有人說，有可能緩衝區不夠長，來不及煞車超出跑道翻覆，不過發生原因有待進一步調查。