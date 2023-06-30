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出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀７次。（圖／記者唐詠絮翻攝　郭小姐提供）

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀7次。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

加油！彰化鹿港一名郭姓單親媽媽，與哥哥一起照顧中風爸爸及洗腎媽媽，而7歲兒子出生就是「藍寶寶」，罹患法洛氏四重症，已動過7次大手術，至今仍需北上就診，最近又面臨到需要心臟動手術，弟弟勇敢地說，「全家都要健康平安喔！」，讓郭小姐眼眶泛紅，非常不捨。

掀開兒子維維的上衣，胸口有一道長長的疤痕，郭小姐說，「這是他動心臟手術的印記，也是他勇敢活下去的證明」，不僅如此，他剛出生時，唾液無法下嚥，檢驗才知有食道閉鎖症、腎多囊症、甚至吸奶嗆到引發吸入性肺炎，多次住加護病房急救，才知道有唇腭裂。

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▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀７次。（圖／記者唐詠絮翻攝　郭小姐提供）

▲郭小姐兒子出生罹患先天性心臟病全身插管。（圖／郭小姐提供）

不僅如此，郭小姐說，維維出生時甚至因全身皮膚發藍、唇色發黑，罹患先天性心臟病、法洛氏四重症，有四種障礙，會造成血氧不足，必須裝人工血管及人工瓣膜，全身插滿細細長長的管子，不斷進出手術室及加護病房，直到維維2個多月，郭小姐才從護理師的手上親手抱到兒子，那一刻、她強忍著熱淚，在心裡默默為兒子加油，如今7年來已動過7次手術。

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀７次。（圖／記者唐詠絮翻攝　郭小姐提供）

▲郭小姐與罹患先天性心臟病兒子。（圖／郭小姐提供）

郭小姐因與維維的爸爸價值觀不合，獨立扶養羸弱兒子，跟哥哥一起照顧中風多年的爸爸、洗腎20年的媽媽，一家人就有3人領有殘障手冊，租屋維生，沒錢的日子就兼差打零工，要北上就醫，還有里長幫忙募款，協助物資，讓她渡過難關。

郭小姐去年以低收身分以工代賑有6個月的工作機會，進入公所工作，今年擔任約聘臨時工，領2萬多薪資，如今維維已經7歲，就讀小一，他也想和其他同學一起在操場中奔跑，但激烈的運動對他心臟更是而言更是加重負擔，他也知道自己的身體狀況，孝順的他更是不會讓媽媽擔心。

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀７次。（圖／記者唐詠絮翻攝　郭小姐提供）

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病。（圖／郭小姐提供）

醫生說，小孩7歲了，必須更換人工血管及人工瓣膜，維維也知道這個暑假將回醫院開刀，小小年紀一點也不畏懼，勇敢的跟媽媽說「也要健康平安喔」，貼心的一句話，聽在他們耳中，頓時熱淚盈眶，為小孩感到不捨。

街尾里長許勝嘉表示，2018年他與十方功德行善團就有合力幫忙，當時行善團出資幫助小孩開第7次的手術，他們也持續給予關懷。由於各界源源不絕伸出援手，捐贈的善款已經足夠，呼籲各界不要再行捐款，把善款捐給其他有需要的人，且他還要呼籲民眾，小心防範有心人士利用這個單親媽媽撫養病兒的事蹟來行詐騙的手段。

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀７次。（圖／記者唐詠絮翻攝　郭小姐提供）

▲郭小姐兒子罹患先天性心臟病開刀７次。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府社會處表示，郭小姐案家已列冊低收入戶，每月領有補助款共3萬2715元，為福利照顧戶，公所任職，每月收入為2萬6400元，並結合本縣幸福小舖提供民生物資補充家戶所需。就醫可申請相關低收醫療和看護費用補助，縣府會與醫院合作，未來將持續關心，提供必要的協助。

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