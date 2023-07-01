青春記憶沒了「全國最長」百果山溜滑梯突被拆除　民眾傻眼

記者唐詠絮／彰化報導

員林市百果山有座歷史53年號稱全國最長溜滑梯，因坡度設計不符現今遊具法規設計，經公所與參管處研議討論後，已研議拆除溜滑梯，雖然當地不少民眾仍建議能保留，但現場最近卻突然架起圍籬全部夷為平地，消息一出，令許多人傻眼，「怎麼都不通知」、「青春記憶沒了」，不過參管處保證，將還給市民一座新的溜滑梯。

▲百果山溜滑梯拆前(左)、拆後(右)對比照。（圖／ETtoday資料圖、民眾提供）

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▲百果山溜滑梯拆光。

▲員林百果山溜滑梯走入歷史。（圖／ETtoday資料照）

公所指出，這座溜滑梯高三層樓高75公尺長，1970年啟用，因建設年代久遠，經檢驗後依現行遊具法規規定，需進行大幅度改善無法使用，包括溜滑梯上方106公分需淨空、左右二側53公分需淨空、坡度需小於50度、二側階梯欄杆立柱間距需小於8.9公分等等缺失，圍起封鎖線禁溜。

▲員林百果山溜滑梯成為一堆土礫。（圖／民眾提供）

不少民眾認為可以透過改善「坡度」來保留這座具有歷史風貌的溜滑梯，經公所與參管處研議討論後，評估若依現行法規進行修繕，屆時將無法完整呈現原有溜滑梯規模提供使用，研議朝向將既有溜滑梯拆除，並納入第二期工程。

▲圍鐵皮圍籬夷平溜滑梯。（圖／民眾提供）

未料近日進場施作，還在周邊架上鐵皮圍籬，住在山上的住戶往下一瞧，「一夕間溜滑梯全沒了，區內「水濂洞」設施也成一堆土礫，不少民眾傻眼錯愕「拆除歷史古蹟都可以偷偷摸摸」、「連看最後一眼的機會都不給」，「兒時記憶全成泡影了」。

參管處處長曹忠猷表示，溜滑梯也將改建為二層式具有特色遊憩設施，將帶動百果山風華再現，請市民放心。

▲員林百果山溜滑梯走入歷史。（圖／ETtoday資料照）