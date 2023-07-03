燒紅眼！超狂婦人提油騎車　夜飆75公里連燒8親友住家

▲周婦從凌晨一點開始騎車載汽油桶作案，2個半小時飆行75公里。（圖／ETtoday製圖）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市一名周姓婦人疑因與親友有嫌隙，竟在今（3）日凌晨提著汽油桶、騎機車鎖定有過節的親友住處縱火，從1點開始到梧棲親友住處縱火後，又到彰化、南投、台中大里、台中東區等地縱火，共計放火燒了8處，最後又提著汽油桶到台中霧峰警分局大里分駐所自首，2個半小時內狂飆75公里。一連串縱火惡行也導致周婦的哥哥、姊姊受傷，部分親友也決定提告毀損跟傷害。

▲遭縱火的住家內部被燒得焦黑。（圖／翻攝自Facebook／草屯消防分隊）



該名婦人有精神疾病就醫記錄，日前才全身穿紅衣欲從台中市府市政大樓9樓到10樓間樓梯，作勢跳下，被當時正在開會的衛生局長曾梓展、法制局長李善植安撫勸說，才結束一場危機，未料幾天過去又傳出女子連續縱火。

警方調查，周婦騎機車、載汽油，從凌晨1點開始從台中梧棲親友住處潑灑汽油，並點燃，接著即往下個地點前往，總計在台中梧棲先縱火1處，之後又到彰化縱火3處，再騎車到南投縱火2處，又飆回台中大里縱火1處，隨即到台中東區一地縱火，最後才提著汽油前往派出所自首。

一連串恐怖行為也造成周婦的60多歲的哥哥及70多歲的姊姊受傷送醫。警方表示，全案詢畢後，將周女依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。