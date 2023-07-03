高鐵前發言人遭控「強吻、拉內衣」性騷職員！本人否認：是婚外情

▲高鐵前發言人孫鴻文。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

政壇MeToo風波未歇，一名匿名X小姐3日投書指控，現已退休的台灣高鐵前營業資深副總孫鴻文曾在高鐵公司舉辦兩天一夜活動中，藉故強吻、拉開自己的內衣。對此，孫否認該女指控，強調這是「婚外情」，不是性騷擾，後續將蒐證提告。

匿名女子指控孫鴻文性騷擾，孫在某次公司活動中強吻她，還聲稱「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」而後她試圖與孫斷聯，但孫卻寄信、打公司內線、利用通訊軟體，「寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制」。

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孫鴻文表示，這是一段婚外情，他也沒有利用權勢或職權去控制她，該女的指控全是子虛烏有，針對女方控訴，他表示很心痛，「她予取予求要的東西，那是另一回事」。

孫鴻文表示，他知道爆料人身份，明明是雙方合意的婚外情，但卻被扭曲成性騷擾，他有留下兩人偷情訊息，全都可供參考查證，後續也將會蒐證提告女方。他也說，對不起他的家人，目前已無和女方聯繫。

高鐵公司表示，當事人曾於5月下旬向主管表達部分訊息，本公司即進行內部通報程序，並準備啟動調查程序，惟因當事人強烈拒絕，並要求公司予以保密且不得進行任何處置，故本公司僅能持續給予當事人關懷，並尊重其意願。