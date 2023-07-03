NONO被控性侵案　北檢正式分「他字案」追被害人

▲小紅老師(右)控告NONO(陳宣裕)涉嫌性侵等罪嫌已正式分案展開調查。（圖／NONO臉書、記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅「小紅老師 」日前到台北地檢署按鈴控告藝人NONO涉嫌性騷擾、性侵未遂、性侵未成年等5項罪嫌，小紅老師當庭提交個人整理的20名被害人事證，事後卻發現陸續有被害人向她投訴，受害者已經累計到30名，雖然至今全案只有小紅老師提告，北檢已依流程在3日下午正式分「他字案」，指定由婦幼專組檢察官偵辦。

據了解，這是6月#Me Too風暴以來，繼政治評論員王丹被控性侵未遂、網紅朱學恒告發自己性騷擾台北市議員鍾沛君後，第3件類似案件，分別由3位資深檢察官著手展開調查，其中NONO所涉案件雖如小紅老師所述已有30名網友聲稱受害，但因詳細案情有待檢警找出被害人親自出面協助釐清。

▲北檢正另案調查朱學恒(左)、王丹所涉性騷、性侵案。（圖／翻攝自朱學恒YouTube、ET資料照）

有關NONO涉案部分，起因於小紅老師6月20日凌晨po文，指控13年前被NONO摸腿「直接滑進我的內褲裡」，最後還被強吻、強抱、揉胸等，之後陸續接到20多名網友向她私訊也有過同樣遭遇，其中最年輕的受害人當時只有15歲，小紅老師認為NONO對這麼多人的指控都不正面回應，憤而在同月30日親自到北檢按鈴提告。

內勤檢察官立即開庭，小紅老師花2個小時仔細陳述受害經過，當庭提出自己整理的其他網友受害紀錄等相關事證，供檢察官參考，完成申告程序後，小紅老師日前在臉書上表示，後續又接到其他網友投訴被害，累計已達30名。