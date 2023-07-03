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社會 社會焦點 保障人權

美魔女教授控調查官性騷擾　督察室正式立案2度訪談當事人

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦前義守大學「美魔女教授」楊智惠所涉營業秘密案件，因調查官拘提時沒錄影當面宣讀所涉罪名及3項法律權利，經法院提審釋放，接著又傳出台北市調查處中正調查站組長劉錦勳，涉嫌拘提前私約楊女吃飯且性騷擾。劉男立即被免除組長職務，調查局督察室3日第2度訪談楊女等人進行性騷擾行政調查。

▲▼國衛院今日與三顧進 行簽約儀式，圖為衛福部次長石崇良（左）、國衛院群健所所長邱弘毅（左二）、三顧董事長楊智惠(右二)、台大醫院院長吳明賢（右一）。（圖／三顧提供）

▲前義守大學教授楊智惠(右二)再次為指控調查官涉嫌性騷擾案，到北機站接受約談。（圖／資料照）

楊智惠原任知名生醫廠商三顧公司董事長，之後被檢舉涉竊取三顧公司與日本業者合作引進的「細胞層片培養技術」等營業秘密、帶槍投靠新公司使用，劉錦勳在升任組長前跑據點包括三顧公司，因此和楊智惠等三顧公司高層多半熟識，劉男得到楊女涉案線報後，未依內規避嫌，簽請主辦，並報北檢指揮偵辦楊女所涉妨害電腦使用、違反《營業秘密法》等罪嫌。

6月9日，檢調掌握楊女當天下午從日本搭機返台，協辦調查官並在松山機場入境大廳持拘票堵人，帶隊的張姓組長見楊女態度配合，但前往楊女住處搜索時，楊女的律師趕來質疑拘提程序不合法，向台北地院聲請提審，法官開庭調查，確認調查官沒錄影當面向楊女告知所涉罪名與3項法律權利的畫面，裁定釋放楊女。

沒想到事後傳出楊女反控劉男涉嫌利用辦案機會性騷擾爭議，調查局獲悉後，馬上將原本的三顧公司案件轉移給其他單位偵辦，另對劉男所涉性騷擾部分展開行政調查，並在6月20日首度訪談楊女，7月3日正式立案處理，並請楊女說明受害經過，楊女在訪談後透過律師對外表示非常難過感傷，希望這次督察室的調查能回復社會大眾對調查局的信心。

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