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耗資6億3千萬！花蓮縣警局「警勤科技大樓」正式入駐

▲▼花蓮警勤科技大樓完成入駐，縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持入駐典禮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮警勤科技大樓完成入駐，縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持入駐典禮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局警勤科技大樓入駐典禮，30日上午在熱鬧且隆重的氣氛下舉行，由縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持，立法委員傅崐萁服務處執行長林宗昆及警察局同仁共同參加。

警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程總經費新台幣6億3,230萬元，於2019年12月9日開工，2022年11月3日落成，6月30日搬遷完成正式入駐。

大樓興建期間歷經新冠疫情，工資及物價飆漲等因素影響，致工程屢遭波折；幸經縣長徐榛蔚多次親臨鼓勵及警察局歷任局長及現任局長呂世明親力親為，克服萬難，始以建成。

警勤科技大樓為地下2層、地上5層之建築，地下室規劃停車空間，各樓層進駐單位有刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、勤務指揮中心、資訊科、保安科、訓練科、鑑識科等8個單位，提供員警辦公、刑事偵查、刑事鑑識、勤務指揮管制，具科技偵查及結合訓練之多功能現代化建築，提高警察辦案能力，加強淨化治安，打擊犯罪，保障民眾生命財產安全。

▲▼花蓮警勤科技大樓完成入駐，縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持入駐典禮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

徐榛蔚致詞表示，新建警勤科技大樓大幅改善辦公及執勤環境，提高勤務執行效率，增進警政服務品質，在這歡欣時刻，同感這份喜悅。縣政府一向支持警政，關心警察同仁執勤安全，也感謝大家對治安與交通工作不分晝夜所做的努力與付出，甚感敬佩。俗話說，工欲善其事必先利其器，近年來除支持補足警力員額外，更致力於預算補助爭取，在辦公廳舍整修部分，自2019年度起大幅調高至2,563萬元，積極為改善辦公環境而努力；另汰換警用車輛部分，歷年補助1,495萬元，明年起調升至2,392萬元（增加897萬元），提供品質、性能更優良的車輛，保障同仁執勤安全，今後縣政府仍會持續改善辦公環境，提供優良的交通裝備，與大家一起努力守護家園，營造幸福花蓮觀光城市。

▲▼花蓮警勤科技大樓完成入駐，縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持入駐典禮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程總經費新台幣6億3,230萬元。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，「守護安全、團隊共好」與大樓新建計畫名稱─「花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫─警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程」相呼應，守護同仁的安全，守護民眾的安全，當中不僅是治安、交通，還包含提供優質服務；團隊共好是希望團隊能夠更好、更和諧，同仁們勤(業)務分工，齊心協力，幹部照顧部屬，增強凝聚力，使同仁安心工作。在這裡感謝縣長、縣政府相關局處，持續改善警察辦公廳舍，充實汰換警用車輛裝備，讓警察同仁努力工作無後顧之憂，加強為民服務善待民眾，共創幸福美好花蓮。

▲▼花蓮警勤科技大樓完成入駐，縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持入駐典禮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警勤科技大樓地下2層、地上5層，地下室規劃停車空間，具科技偵查及訓練之多功能現代化建築。

嶄新大樓正式入駐使用，將精進花蓮縣警察局刑事偵查、鑑識專業能力及科技執法，達成勤務指揮機動化、治安管理智慧化、事故控制即時化、勤務運作數位化之現代科技防衛城，提升為民服務品質，增進民眾對政府的信賴。

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