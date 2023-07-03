　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵前副總孫鴻文遭指控權勢性騷　本人駁：雙方合意的婚外情

▲▼高鐵發言人孫鴻文。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵前發言人孫鴻文。（資料照／記者李宜秦攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇MeToo風波未歇，一名匿名X小姐3日投書指控，現已退休的台灣高鐵前營業資深副總孫鴻文曾在高鐵公司舉辦兩天一夜活動中，藉故強吻、拉開自己的內衣，還說「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」而後她試圖與孫斷聯，但孫卻寄信、打公司內線、利用通訊軟體，「寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制」；對此，孫鴻文表示，這是「婚外情」，不是性騷擾，後續將蒐證提告。

匿名女子指控孫鴻文性騷擾，孫在某次公司活動中強吻她，還聲稱「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」而後她試圖與孫斷聯，但孫卻寄信、打公司內線、利用通訊軟體，「寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制」。

針對該指控內容，孫鴻文回應表示，這是一段婚外情，他也沒有利用權勢或職權去控制她，該女的指控全是子虛烏有，針對女方控訴，他表示很心痛，「她予取予求要的東西，那是另一回事」。

孫鴻文表示，他知道爆料人身份，明明是雙方合意的婚外情，但卻被扭曲成性騷擾，他有留下兩人偷情訊息，全都可供參考查證，後續也將會蒐證提告女方。他也說，對不起他的家人，目前已無和女方聯繫。

孫鴻文曾任華航台灣區處長、發言人等職務，2017年被延攬進入高鐵公司，並於2021年11月辦理退休。民進黨立委范雲辦公室今日透過媒體群組，代轉當事人投稿。X小姐刊登投書全文如下：

號稱幸福企業的公司裡，藏著恃強凌弱的人藉著權勢做出侵犯惡行！

你曾是華航的發言人，能言善道，江董事長找你來高鐵公司後，更當上了資深副總與公司發言人。你權力之大，僅於一人之下，督導許多單位，幾百位同仁的考績及晉升操之於你手中。

那天，公司舉辦兩天一夜活動，第一天行程結束後，最資淺的我被主管指派陪貴賓們到各個樓層回房，電梯各層樓停靠，大家各自回房，而你當然被安排在最高層樓，這時電梯只剩下我們兩個，你先開口說「今天活動辦的很好喔，很優秀！」我緊張的笑笑說謝謝，畢竟你是一個這麼高階的主管，我深怕自己說錯話。

忽然你一把勾住我的肩膀、你身體靠著我，「我很開心，晚上喝多了，扶我回房間門口吧！」我愣了一下，心裡想法是你身材那麼高大，我哪有辦法扶的動，我要小心點別一起摔跤了，於是出電梯後我就很認真的扶著你走路。

到了房門口，一瞬間我被你抓進去房內，你立刻關上門，你住的是套房、房內燈是亮的、電視大聲播著新聞，我被你壓在門邊的牆上，我們身高體重差距懸殊，我完全動彈不得，然後你開始親我臉及嘴，接著你拉起我的衣服時，我試著用身體力量推開你並喊著不要！但你持續拉開我內衣，然後開始侵犯我，你重複說著「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」我還是持續說著不要，但我根本推不開你。

我不知道過了多久，你終於聽到你手機在響，是我的主管發現我不見了在找我，你接起後淡定回說沒有在你這就掛掉電話，這時我已經嚇到無法言語且全身發抖。你摸著我的頭說「我好喜歡妳，從幾個月前開始注意到妳工作認真，有著我喜歡的特質，我剛剛情不自禁，不是侵犯妳，妳很優秀，我真的很喜歡妳。我希望妳能接受我。」

於是我被放出房間，坐電梯回到大廳，我的主管一看到我，立刻抱住我問說「Johnson 對妳做了什麼？」腦袋空白的我還在發抖，但我卻說不出剛剛被侵犯的事，只說忘了帶電梯卡被困住在不同樓層，累了要回房了。主管雖然覺得奇怪但也沒多追問，送我回房。

後來你打來要我去房間一趟，你保證不會再欺負我，你要跟我解釋清楚。我還是去了，因為我不知道會不會在工作上被你刁難，你的權力實在太大，也或許你有難處？或者這真的是你表現喜歡人的方式？我困惑害怕但也同時想不透，思緒混亂的情況下，再次到你房內，你恢復到很紳士的模樣，你表達對我喜歡的心意，還說工作上會幫忙我，這不是侵犯，是追求！

我沒有辦法跟任何人說，你的形象這麼好，你的權力這麼大，我一說就可能被冠上攀爬不成的不實指控，誰會相信我？驚恐餘悸猶存時我只能選擇手寫下來這些經歷及感受⋯

隔天一早遇到，你還大方從容的將掉落在你房間的髮圈還給我，一切正常，奇怪的是這樣我好像也比較不覺得自己是受害者？在這之後我就這樣跟你像什麼事都沒發生的相處，公司上我們相處融洽，而你也偶爾的會公司資源支持我。

好像這樣的相處，讓你一直陪在身邊的時候，一切就不像受害者，我好像是真的被你喜歡的人，好像我也依賴你？好像你只是不會表達所以才用這樣粗魯方式追求？

但這樣高階的主管、社會歷練豐富及有家庭的人，為什麼要喜歡我？這樣是不道德的！我時常在這些矛盾中糾結，理智告訴我這是不對時，我選擇跟你斷聯，但你卻利用公司任何資源綁住我，你寄信、打公司內線、及利用通訊軟體任何方式聯繫我，寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制！我每天這樣思考糾結著，迷惘而且痛苦，但你總是用戀愛方式來包裝，回我說這是正常的相處。

直到你退休，直到你離開我生活，我才真正開始面對這個傷口，雖然那本日記我還是沒有勇氣打開，但我已經看清這是侵犯，因為我是不願意的，而你用話術安撫讓我在第一時間沒有說出來，然後再與我好好相處，讓這一切編造成感情糾紛，你手段高到不像是初犯⋯

我選擇說出來，因為我不確定自己是不是第一個，但希望是最後一個，不要再有女孩被欺負且被騙了⋯孫鴻文先生，如果你還在社會上任何一個職位，請你不要再用一樣方式侵犯女生，因為你會造成一個女生，生活生不如死，一直自我懷疑，似乎依賴加害者才能活下去，想著如何討好你，讓你能在身邊陪伴，就覺得自己沒那麼可憐，我無法入睡、時不時就掉下眼淚、痛苦的生活甚至有了想自殺的念頭⋯

現在的我會怪自己當下為何不跟主管說，我被侵犯了！為什麼會選擇隱瞞？如果時間能倒流，我絕對要跳出來保護自己，保護那個原本尊敬且百分之百相信孫鴻文的那個我！

我勇敢的講出來，是因為我要放過自己！也希望你孫鴻文先生能好好面對一切，給我一個道歉。

ET快訊
警「住家搜出毒品」　被記2大過免職
烏克蘭揭俄4軍機「墜毀真相」
快訊／Apple痛心發聲！解答「跟黑人關係」
快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標
12星座「7月運勢」曝！
下體流湯3天！他認了「危險性行為」回診醫驚見紅斑
蔡徐坤被爆假親密照「17分鐘後律師已報警」！網糾疑點：有可能

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標

新北批柯文哲「南柯一夢」　柯辦拿2數據圖打臉！嗆捷運局淪選舉工具

見多位藍委選將　郭台銘：幫助參選人「是我目前最重要的角色」

未向韓國瑜致歉、沒聯繫上郭台銘　侯友宜：中華民國是共同價值

核二、核三要延役　侯友宜：專家評估萬無一失「就可重啟核四」

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

批民進黨執政兩岸「沒事也變有事」　侯友宜支持憲法九二共識

批3+1制度「行不通」！　侯友宜：當選總統就恢復4個月兵役

郭台銘下高雄訪國民黨戰將李明璇　再次重申「0到6歲國家養」

侯友宜談憲法九二「偷換概念」？　國民黨：綠共不挺憲法挺台獨

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

姊妹發現瘦弱奶貓暖置紙箱　隔天開門驚見牠攀門求收編

快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標

新北批柯文哲「南柯一夢」　柯辦拿2數據圖打臉！嗆捷運局淪選舉工具

見多位藍委選將　郭台銘：幫助參選人「是我目前最重要的角色」

未向韓國瑜致歉、沒聯繫上郭台銘　侯友宜：中華民國是共同價值

核二、核三要延役　侯友宜：專家評估萬無一失「就可重啟核四」

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

批民進黨執政兩岸「沒事也變有事」　侯友宜支持憲法九二共識

批3+1制度「行不通」！　侯友宜：當選總統就恢復4個月兵役

郭台銘下高雄訪國民黨戰將李明璇　再次重申「0到6歲國家養」

侯友宜談憲法九二「偷換概念」？　國民黨：綠共不挺憲法挺台獨

郭雪芙曝「美麗消水腫秘訣」，無水蔬菜料理好吃又健康

台南1警涉吸毒「住家搜出毒品」　警局火速懲處記2大過免職

勞力士也「挺」的人工智慧　海洋保育專屬「珊瑚園丁」

Apple親揭和大牙「隔空交戰原因」！　坦承：沒想到變成這樣

分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

Apple難過發聲！解答跟黑人關係「沒不正常」：你們抹黑的是一個女生清白

把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

歐洲新創越野車將推「霸氣皮卡」！英國速度節亮相　台灣有望導入

烏克蘭透露俄軍4軍機「墜毀真相」：愛國者防空系統跨境出擊

快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

政治熱門新聞

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

柯文哲嘲諷完侯友宜突「趴桌2秒」

收716遊行邀請！柯要黨公職上凱道

快訊／抓緊深藍票！　侯友宜：接受中華民國憲法的「九二共識」

快訊／陳之漢、黃國昌邀716凱道遊行　侯友宜將親自參加

柯文哲沒蓋捷運？黃珊珊：過侯拆橋

高鐵前副總孫鴻文遭控權勢性騷　本人駁斥

郭台銘準備好2024總統大選？　媒體人分析：已經上菜了

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

郭台銘到台南　驚爆「國民黨不讓我站台」

黃國昌：幫黑道喬事就退政壇　但無法要求柯文哲

柯P北市境內8年　捷運沒一條

分析賴清德網路熱度　她揭選情劣勢：跟蔡英文差很多

英國前首相訪台花逾300萬　陳建仁回應了

更多熱門

相關新聞

黃云歆掀「黑人冷凍大牙」離開還背罵名　力挺好友：穩住啊！

黃云歆掀「黑人冷凍大牙」離開還背罵名　力挺好友：穩住啊！

大牙（周宜霈）踢爆黑人陳建州對她伸出魔爪，有網友提醒她，黑人可能找網軍攻擊，大牙直呼「並不意外」，好友黃云歆也留言力挺，提及大牙在黑人旗下那幾年壓力很大，「現在一切都不一樣了，穩住啊！」

男模再曝新證據！控《戲說》男星摸下體測同志

男模再曝新證據！控《戲說》男星摸下體測同志

邀女到摩鐵侵犯　外籍男都：先性再愛

邀女到摩鐵侵犯　外籍男都：先性再愛

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

男模控《戲說》男星約泡溫泉摸下體

男模控《戲說》男星約泡溫泉摸下體

關鍵字：

性騷

讀者迴響

熱門新聞

大牙收私訊曝「黑人私下攻擊」：並不意外

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

芳療師指控NONO「無套性侵」

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

快訊／潤娥親揭「和俊昊真實關係」！　雙方時隔1小時正式回應

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面