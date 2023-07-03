高鐵前副總孫鴻文遭指控權勢性騷　本人駁：雙方合意的婚外情

▲高鐵前發言人孫鴻文。（資料照／記者李宜秦攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇MeToo風波未歇，一名匿名X小姐3日投書指控，現已退休的台灣高鐵前營業資深副總孫鴻文曾在高鐵公司舉辦兩天一夜活動中，藉故強吻、拉開自己的內衣，還說「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」而後她試圖與孫斷聯，但孫卻寄信、打公司內線、利用通訊軟體，「寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制」；對此，孫鴻文表示，這是「婚外情」，不是性騷擾，後續將蒐證提告。

匿名女子指控孫鴻文性騷擾，孫在某次公司活動中強吻她，還聲稱「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」而後她試圖與孫斷聯，但孫卻寄信、打公司內線、利用通訊軟體，「寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制」。

針對該指控內容，孫鴻文回應表示，這是一段婚外情，他也沒有利用權勢或職權去控制她，該女的指控全是子虛烏有，針對女方控訴，他表示很心痛，「她予取予求要的東西，那是另一回事」。

孫鴻文表示，他知道爆料人身份，明明是雙方合意的婚外情，但卻被扭曲成性騷擾，他有留下兩人偷情訊息，全都可供參考查證，後續也將會蒐證提告女方。他也說，對不起他的家人，目前已無和女方聯繫。

孫鴻文曾任華航台灣區處長、發言人等職務，2017年被延攬進入高鐵公司，並於2021年11月辦理退休。民進黨立委范雲辦公室今日透過媒體群組，代轉當事人投稿。X小姐刊登投書全文如下：

號稱幸福企業的公司裡，藏著恃強凌弱的人藉著權勢做出侵犯惡行！

你曾是華航的發言人，能言善道，江董事長找你來高鐵公司後，更當上了資深副總與公司發言人。你權力之大，僅於一人之下，督導許多單位，幾百位同仁的考績及晉升操之於你手中。

那天，公司舉辦兩天一夜活動，第一天行程結束後，最資淺的我被主管指派陪貴賓們到各個樓層回房，電梯各層樓停靠，大家各自回房，而你當然被安排在最高層樓，這時電梯只剩下我們兩個，你先開口說「今天活動辦的很好喔，很優秀！」我緊張的笑笑說謝謝，畢竟你是一個這麼高階的主管，我深怕自己說錯話。

忽然你一把勾住我的肩膀、你身體靠著我，「我很開心，晚上喝多了，扶我回房間門口吧！」我愣了一下，心裡想法是你身材那麼高大，我哪有辦法扶的動，我要小心點別一起摔跤了，於是出電梯後我就很認真的扶著你走路。

到了房門口，一瞬間我被你抓進去房內，你立刻關上門，你住的是套房、房內燈是亮的、電視大聲播著新聞，我被你壓在門邊的牆上，我們身高體重差距懸殊，我完全動彈不得，然後你開始親我臉及嘴，接著你拉起我的衣服時，我試著用身體力量推開你並喊著不要！但你持續拉開我內衣，然後開始侵犯我，你重複說著「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」我還是持續說著不要，但我根本推不開你。

我不知道過了多久，你終於聽到你手機在響，是我的主管發現我不見了在找我，你接起後淡定回說沒有在你這就掛掉電話，這時我已經嚇到無法言語且全身發抖。你摸著我的頭說「我好喜歡妳，從幾個月前開始注意到妳工作認真，有著我喜歡的特質，我剛剛情不自禁，不是侵犯妳，妳很優秀，我真的很喜歡妳。我希望妳能接受我。」

於是我被放出房間，坐電梯回到大廳，我的主管一看到我，立刻抱住我問說「Johnson 對妳做了什麼？」腦袋空白的我還在發抖，但我卻說不出剛剛被侵犯的事，只說忘了帶電梯卡被困住在不同樓層，累了要回房了。主管雖然覺得奇怪但也沒多追問，送我回房。

後來你打來要我去房間一趟，你保證不會再欺負我，你要跟我解釋清楚。我還是去了，因為我不知道會不會在工作上被你刁難，你的權力實在太大，也或許你有難處？或者這真的是你表現喜歡人的方式？我困惑害怕但也同時想不透，思緒混亂的情況下，再次到你房內，你恢復到很紳士的模樣，你表達對我喜歡的心意，還說工作上會幫忙我，這不是侵犯，是追求！

我沒有辦法跟任何人說，你的形象這麼好，你的權力這麼大，我一說就可能被冠上攀爬不成的不實指控，誰會相信我？驚恐餘悸猶存時我只能選擇手寫下來這些經歷及感受⋯

隔天一早遇到，你還大方從容的將掉落在你房間的髮圈還給我，一切正常，奇怪的是這樣我好像也比較不覺得自己是受害者？在這之後我就這樣跟你像什麼事都沒發生的相處，公司上我們相處融洽，而你也偶爾的會公司資源支持我。

好像這樣的相處，讓你一直陪在身邊的時候，一切就不像受害者，我好像是真的被你喜歡的人，好像我也依賴你？好像你只是不會表達所以才用這樣粗魯方式追求？

但這樣高階的主管、社會歷練豐富及有家庭的人，為什麼要喜歡我？這樣是不道德的！我時常在這些矛盾中糾結，理智告訴我這是不對時，我選擇跟你斷聯，但你卻利用公司任何資源綁住我，你寄信、打公司內線、及利用通訊軟體任何方式聯繫我，寫著對我的愛慕，說著要照顧我、要對我好，我根本無法逃脫你的權勢控制！我每天這樣思考糾結著，迷惘而且痛苦，但你總是用戀愛方式來包裝，回我說這是正常的相處。

直到你退休，直到你離開我生活，我才真正開始面對這個傷口，雖然那本日記我還是沒有勇氣打開，但我已經看清這是侵犯，因為我是不願意的，而你用話術安撫讓我在第一時間沒有說出來，然後再與我好好相處，讓這一切編造成感情糾紛，你手段高到不像是初犯⋯

我選擇說出來，因為我不確定自己是不是第一個，但希望是最後一個，不要再有女孩被欺負且被騙了⋯孫鴻文先生，如果你還在社會上任何一個職位，請你不要再用一樣方式侵犯女生，因為你會造成一個女生，生活生不如死，一直自我懷疑，似乎依賴加害者才能活下去，想著如何討好你，讓你能在身邊陪伴，就覺得自己沒那麼可憐，我無法入睡、時不時就掉下眼淚、痛苦的生活甚至有了想自殺的念頭⋯

現在的我會怪自己當下為何不跟主管說，我被侵犯了！為什麼會選擇隱瞞？如果時間能倒流，我絕對要跳出來保護自己，保護那個原本尊敬且百分之百相信孫鴻文的那個我！

我勇敢的講出來，是因為我要放過自己！也希望你孫鴻文先生能好好面對一切，給我一個道歉。