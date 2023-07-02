邀正妹到Motel吃晚餐侵犯得逞　外籍男被告：都「先性再愛」

圖文／鏡週刊

近年交友軟體來盛行，卻也屢爆騙砲、硬上等事件。一名已婚印度籍男子今年1月，在某交友軟體上認識長相貌美的女子（化名小洋），但印度男卻趁2人一同到Motel吃飯、喝酒時，侵犯得逞。對此，檢方根據小洋向友人求救的訊息「我遇到色老頭」等語，認定印度男涉犯強制性交罪，將他起訴。

據悉，印度男與小洋透過交友軟體結識，雙方聊幾個月後彼此互有好感，並在今年1月間，相約在台北見面，不過小洋以為2人約在桃園高鐵站，後來得知男方在台北接她，才隨即改搭高鐵北上，但由於抵達時適逢晚餐尖峰時間，高檔餐廳幾乎客滿，此時印度男便提議乾脆到Motel叫外送、喝酒。

小洋當下沒多想就答應印度男提議，沒想到對方在喝酒後，開始對她上下其手並表示「我希望你開心。」小洋驚覺不對勁，隨即傳訊息給多名友人，「半小時後打給我」「我來找網友遇到色老頭」，事後印度男果真色心大起，藉著酒意將小洋強壓在床上吻胸、指侵得逞，直到櫃檯打電話告知時間到了才收手，讓小洋氣得事後怒提告。

但檢警調查時，印度男僅坦承有摸小洋下體、親胸，但否認指侵，並辯稱是小洋主動把裙子撩起，要求他摸下體，堅稱2人是你情我願。不過檢方認為，小洋除了傳求救訊息給友人外，事後也傳訊質問印度男當天為什麼對她動手，印度男則回覆，「我之前2任女友都是先性再愛，是我們認知不同」。對此檢方因而認定印度男違反小洋意願性侵，依強制性交罪將他起訴。

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