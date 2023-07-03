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首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

▲▼葉晉嘉教授（左二）與谷嫚婷助理教授（右一）帶隊參賽成績亮眼。（圖／屏大文創提供）

▲葉晉嘉教授（左二）與谷嫚婷助理教授（右一）帶隊參賽成績亮眼。（圖／屏大文創提供）

記者吳世龍／高雄報導

屏東大學文化創意產業學系由葉晉嘉教授與谷嫚婷助理老師帶隊參賽，榮獲2023「金犢獎」一座大獎及二件優勝獎，其中，由徐薇閔、林郁宸、徐閔詩同學以作品「浴望不失旺」，在10萬1500件作品競爭中，榮獲最終大獎「商品設計類」全國第二名！

「金犢獎國際競賽」已承辦32年，全球每年有10萬件、1,400所學校，超過50萬師生參賽，包含來自美國、德國、韓國等地學生。今年參賽件數更是創下10萬1500件的歷史新高，因其設計創意活躍，參賽者精銳盡出，有「青年創意奧斯卡獎」美譽之稱。

▲▼葉晉嘉教授（左二）與谷嫚婷助理教授（右一）帶隊參賽成績亮眼。（圖／屏大文創提供）

昨日（7/2日）於頒獎典禮上，屏大文創系首度參賽一鳴驚人，獲得一座大獎及二項優勝獎，實屬不易。多年來屏東大學深耕在地，重視文化創意產業與經營管理的結合，負責指導學生的谷嫚婷老師表示，在指導的過程會尊重同學的創意，再提供不同的方法激發思考的深度。帶隊的葉晉嘉教授也表示，創意主題的展現許多都源自於地方創生的DNA，在教學上著重結合在地文化理解，進而於今年金犢國際競賽中奪得亮眼成果。

獲得第二名的徐薇閔、林郁宸、徐閔詩同學表示，「浴望不失旺」這件作品選定「IP周邊商品」為設計主題，將大家熟知的旺旺零食產品質變轉化為沐浴球產品，以極簡設計及創意的發想，打破一般人對於「零食」與「沐浴球」的既定印象，趣味呈現兩者連結後的化學反應，吸引消費者購買的「浴望」，這個構想能獲得評審的青睞，自己格外的興奮與感謝老師的指導。黃振詠同學則以作品「再小的細節都不放過」，獲得優勝品牌形象廣告設計獎的優勝與對白技術獎。

▲▼葉晉嘉教授（左二）與谷嫚婷助理教授（右一）帶隊參賽成績亮眼。（圖／屏大文創提供）

▲將零食概念轉化爲沐浴球，以「 浴望不失望」為主題發想作品。（圖／屏大文創提供）

此次所有作品透過葉晉嘉教授所主持的「屏東地方創生式：共學、共作與共生實踐計畫」與文創系合開之「創意商品設計」 課程實作，由葉晉嘉教授、谷嫚婷助理教授指導徐薇閔、林郁宸、徐閔詩同學拿下第二名大獎，另由黃振詠等4組同學作品，獲2個優勝獎，還有其他19個入圍獎，面對競爭如此激烈的國際競賽，屏東大學文創系同學用亮眼的成績證明了好的創意並不寂寞。

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