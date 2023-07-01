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屏東暑假青春專案啟動　187警臨檢47場所…查獲5毒品案

▲屏東縣警局長蔡文峰帶隊臨檢青少年易聚集場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局長蔡文峰帶隊臨檢青少年易聚集場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為防範暑假期間青少年偏差行為或流連不當場所，於今7月1日零時起，啟動暑期青春專案首日深夜聯合稽查工作，共187名警力，臨檢處所47處，查獲包括2名通緝犯在內的17件各式案，其中局長蔡文峰率屏東分局警力針對青少年常出入之不當場所加強查察，淨化妨害青少年成長環境，並擴大犯罪預防宣導，防制青少年被害。

▲屏東縣警局長蔡文峰帶隊臨檢青少年易聚集場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局長蔡文峰帶隊臨檢青少年易聚集場所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

首日聯合稽查結合屏東縣政府教育處、社會處、勞青處、城鄉發展處、消防局、衛生局、屏東縣學生校外生活輔導會及警察局等8個單位，到青少年易流連的地點如KTV、網咖、電子遊藝場等前往稽查，針對是否有學生深夜逗留、打工權益、違反兒少法、檢查營業執照、消防安全設施、違反菸害規定及逃家、吸毒等行為，各局處各司其職實施稽查，以達全面保護兒童少年之目的。

這次全縣性專案，共動員187名警力，臨檢處所47處，查獲通緝犯2名，毒品案件5件5人，公共危險6件6人，菸害防制法等其他各類案件4件4人。

縣警局長蔡文峰表示，為讓青少年在暑假期間有安全的休憩空間，透過全縣同步聯合稽查暨擴大臨檢勤務，針對轄內「易滋生犯罪場所」及「其他有治安顧慮」之營業場所，查察不法情事，藉以達成預防犯罪的目的，同時並呼籲各營業店家應遵守建築、消防、兒少相關法令規定，共同維護青少年成長環境。

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