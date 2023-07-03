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大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

▲▼分科測驗第一天。（圖／大考中心提供）

▲大學分科測驗將於下周登場。（圖／大考中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗將於7月12日、13日登場，大考中心今（3日）公布共有4萬2252人報名，比去年的2萬9086人大增1萬3166人，預料今年分發入學競爭會更激烈；其中選考數學甲的人數最多，有2萬6788人、佔比63.4％，選考3科人數最多，共有2萬1183人、佔比50.13％。

大考中心指出，112分科測驗整體報名人數與過去相較，人數與109指考（43,754名）及110指考（40,918名）報名人數相當，而111分科測驗報名人數為近年最低（29,086名），經分析應是111學年度推行新制而影響考生在選擇不同升學管道時的報考意向。

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根據大考中心統計各考科選考人數與百分比資料，數學甲26788人（63.4％）、歷史20880人（49.42％）、地理19149人（45.32％）、公民與社會21511人（ 50.91％）、物理23054人（54.56％）、化學23700人（56.09％）、生物15634人（37％）。

而在選考科目數與百分比部分，選1科有874人（2.07％）、選2科有2301人（5.45％）、選3科有21183人（50.13％）、選4科有13683人（32.38％）、選5科有907人（2.15％）、選6科有704人（1.67％）、選7科有2600人（6.15％）。

大考中心表示，分科測驗將於下周三、四登場，第1天考物理、化學、數學甲、生物；第2天考歷史、地理、公民與社會，各科考試時間均為80分鐘。

大考中心提醒考生，7月6日（四）開放考生查詢應試號碼，考生可至大考中心網站「112分科測驗試務專區」查覽或列印，或以電話語音02-23643677查詢應考資訊。試場分配表及考試地點將於7月10日公布於本會大考中心網站「分科測驗試務專區」，考生可自行查覽或列印，或以電話語音02-23643677查詢。

大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式，成績表示採級分制，各科最高為60級分，預計7月28日公布成績，也將提供學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

▲大考中心今公布大學分科測驗報名統計資料。（圖／大考中心提供）

▲大考中心今公布大學分科測驗報名統計資料。（圖／大考中心提供）

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