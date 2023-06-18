大學分科測驗下月登場　台北酷課雲6／19起線上衝刺班開課

▲台北酷課雲將開設線上考前衝刺班。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學入學分科測驗將7月12、13日登場，台北酷課雲線上學習平台將於6月19日至29日針對數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等七大考科，邀請全國名師開設線上考前重點複習及解題策略課程，讓學生可以線上參與並即時互動提問，陪伴考生進行最後衝刺。

台北市教育局指出，今年線上課程特別針對學生考前筆記、解題思考、解題速度及各學科核心觀念規劃內容，藉由考題思考訓練，引導學生整理出最適合自己的考前筆記，進行精熟學習。

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除了引導掌握考試重點外，也提供得分關鍵。建國中學生物科老師周麗芬說，生物科聚焦非選答題能力是致勝關鍵，直播課程將帶領考生增進歸納分析技巧；中山女中化學科劉泓其老師提醒，面對越來越活的題目，在課程中將帶領同學逐一解析化學科核心觀念及實驗步驟，冷靜理解題目並分析測驗圖表所提供訊息，考生務必關心環境、能源與半導體等時事議題，才能出奇制勝。

教育局表示，自107學年度起提供各學層考前重點複習直播課程，針對每次課程學生及家長回饋意見持續精進，111年大學入學分科測驗，線上直播觀看人數衝破了2萬4000人，經調查參與學生多有錄取台灣大學化學工程系、生物機電工程系及外國語文學系、政治大學會計學系、成功大學土木工程系等心中理想志願。





▲台北酷課雲將開設線上考前衝刺班。（圖／台北市教育局提供）