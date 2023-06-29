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社會 社會焦點 保障人權

勒斃馬國女大生　兇嫌拿30萬求交保被打臉...法院3度裁定延押

▲▼ 陳柏諺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲馬來西亞籍蔡姓女大生遭30歲陳柏諺（紅圈處）涉嫌徒手掐斃。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳柏諺掐斃離世第259天，陳被依殺人罪羈押至今，然而陳仍堅稱是加工自殺，並以30萬求交保。士林地院法官審理後，認他涉犯重罪、手段殘忍，有逃亡高度可能，裁定7月1日起延長羈押2月。

由於陳嫌第二次延長羈押期間即將屆滿，經法院6月21日訊問被告，並聽取檢察官、被告及辯護人意見後，認陳雖否認殺人犯行，根據蔡女家屬、證人證述等，足認陳涉犯殺人罪，且犯罪嫌疑重大；衡以涉犯殺人罪，為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，且陳嫌就案情供述反覆，存有避重就輕之嫌，兼衡重罪原常伴有逃亡的高度可能，本是趨吉避凶、脫免刑責不甘受罰的基本人性，加上陳案發後返回住家想跳樓與服用大量普拿疼等藥物自殺等。

因此認陳嫌確實有規避審判及後續刑罰執行之情，有相當理由足認他有逃亡之虞，羈押原因存在，再者其手段殘忍，侵害蔡女生命法益，造成家屬難以抹滅的重大傷害，嚴重損害社會秩序，若採輕微強制處分手段，如具保、責付、限制住居、限制出境出海等，不足以擔保案子後續順利進行，故裁定7月1日起延長羈押2月。

本案發生於去年10月13日上午10時許，陳嫌在蔡女租屋處索討9萬9999元遭拒，而心生不滿，徒手掐扼蔡女頸部致死，並以玩偶抱枕遮掩蔡女眼睛，陳隨後逃回新北市租屋處企圖尋短，救護期間脫口而出「我殺人了」，全案因此曝光。

士林地檢署去年11月間依殺人罪嫌起訴陳柏諺，請法院從重量刑，法院訊問後裁定陳柏諺羈押迄今。

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