高鐵站乘客遇刺1死1傷！兇手「壓地狂捅」畫面曝　她捂肚血噴滿地

▲受傷女子捂肚，身下一灘血。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西省臨汾市高鐵侯馬西站發生一起血腥殺人案件，一名男子在高鐵站內持刀狂捅1男1女，其中1人搶救無效死亡。現場影片顯示，一名女子蹲著，地上有流出一大灘血，附近的兇手在出入口門前對另一人動手，2人扭作一團。警員及時趕到，合力將兇手壓在地上。

▲兇手在出入口門前對另一人動手。（圖／翻攝自微博）

據貴州廣播電視台公共頻道微博號《百姓關注》報導，侯馬市人民醫院表示，2名傷者被送往醫院急救，其中1人沒有搶救過來，另1人要做手術。

侯馬車站派出所回應稱他們派員到場處置，疑犯被當場被制伏，案件正在調查處理中。

▲警員趕來。（圖／翻攝自微博）

6月30日晚，臨汾鐵路公安處通報稱，6月30日13時50分，侯馬西站候車室發生一起持水果刀傷人案件。

通報稱，犯罪嫌疑人朱姓男子（42歲）持水果刀將連姓女子（34歲，朱男之妻）、曹性男子（35歲）2人捅傷。朱男被警員當場控制，傷者被及時送醫救治，正在搶救中。

▲警員合力將行兇男子制伏。（圖／翻攝自微博）

侯馬西站位於山西省臨汾市侯馬市，隸屬於中國鐵路太原局集團有限公司侯馬車務段管轄。

目前案件正在偵辦中。