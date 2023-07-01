江西化工廠大爆炸！「濃黑巨型蘑菇雲」沖天　現場直擊如煉獄

記者鄭思楠／綜合報導

位於江西省貴溪市的江西乾泰新材料有限公司發生1日上午發生恐怖大爆炸，據《央視》報導稱，目前傷亡人數正在核實。網上影片和照片顯示，爆炸工廠烈焰沖天，現場冒出濃黑巨型蘑菇雲，現場直擊如同煉獄。

據《北京青年報》報導，一名目擊者表示，上午11時左右，他路過現場疑似剛發生爆炸，現場籠罩著很多濃煙，什麼都看不清，不知道有沒有人員傷亡，消防很快趕到現場了，「現在已經燒了1個多小時，我已經走了，距離現場幾公里，還能看到濃煙，但已經比剛才小了。」

▲江西貴溪市化工廠大爆炸。（圖／翻攝自北京青年報）

據《界面新聞》報導，網上影片顯示，爆炸現場火勢較大，濃煙滾滾，消防人員已經在現場。

隨後，乾泰新材料一名工作人員表示，目前沒有傷亡人員，事故的原因可能是真空泵出了故障。對方稱，「我們現在正在做筆錄」，隨後掛斷了電話。

天眼查APP顯示，乾泰新材料成立於2016年，註冊資本1200萬元人民幣，法定代表人為方魏，其占有公司90%股份；自然人林四華佔有10%股份。該公司主要業務為化工產品（不含危險化學品）生產、銷售等。

2022年，鷹潭市應急管理局對乾泰新材料進行了行政處罰。原因是去年10月26日該局行政執法人員在對該公司進行監督檢查時，發現該公司動火作業，現場無安全管理。

貴溪應急管理局工作人員表示，該局已經接到硫磷化工園的火災報告，接到的報告並非爆炸，但火災涉及化學品，消防、應急和環保等部門都已趕赴現場處置。事故現場人員均已安全撤離，沒有人員傷亡。具體情況以官方通報為準。