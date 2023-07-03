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穿比基尼去玩水！男友1舉動害「整件漂走」　妹子走光抱胸狂求救

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者朱祖儀／綜合報導

暑假到了，不少人會和朋友或另一半一起出遊玩樂。一名網友透露，最近就和女友一起去玩水，當時他替對方綁比基尼的蝴蝶結，因為擔心會不舒服，所以綁得比較鬆。沒想到女友一下水，蝴蝶結就鬆開了，接著整件比基尼直接漂走，嚇得女方急忙抱胸求救，他見狀也不斷道歉。

原PO在Dcard發文表示，最近趁著暑假帶著女友和朋友一起出去玩，因為女友是穿綁帶的比基尼，於是請他幫忙打蝴蝶結。他當時因為擔心太緊會勒到不舒服，所以沒有綁死。但沒想到才剛碰到水，女友背後的蝴蝶結就鬆開了，比基尼整件漂在水上。

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女友當下嚇得尖叫，急忙抱住胸部，並叫他快去幫忙綁好，結果下一秒脖子後面的蝴蝶結也鬆掉了，整件比基尼直接漂走，「當時覺得好對不起她，無法想像她當時的陰影面積，然後跟她瘋狂道歉」。女友事後也解釋，應該要先打個死結再綁蝴蝶結，才不用擔心蝴蝶結鬆掉，讓他直呼「長知識了！」

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「是故意的還是…真的沒綁好」、「求女友陰影層面…希望她有做好保護措施」、「要是我會瘋掉，而且會殺了你」、「滿好笑的哈哈，你好天才」、「沒關係啦，就當發送福利給大家了，女友很美，希望世界和平」、「你女友會有福報」、「就算綁得鬆也不至於下水就鬆開，應該是你不會打結吧」、「為了世界和平，我們不會多嘴的」、「要回去跪榴槤了」。

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