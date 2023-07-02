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網紅醫暴打2孩100巴掌！「整片臉瘀青」生母心碎了　還原恐怖過程

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

記者閔文昱／綜合報導

一名小兒科醫師近日在臉書自曝，因過於寵溺孩子，導致上了到國小中、高年級，生活自理能力出現問題，讓他開始嚴厲教育，包括打耳光、用腳底板推倒罰跪中的孩子等，引發討論。對此，當事小孩的生母指出，孩子們從今年4月底就開始遭到父親暴力對待，其中2名孩子這次更是各被打了50幾個巴掌，整片臉瘀青，而父親至今仍未表示任何歉意。

當事小孩的生母1日接受網紅「嘎老師Miss Ga」的訪問時表示，孩子的爸爸在事發後沒有當面或透過其他人表示對孩子的歉意，也沒有任何的彌補方案，甚至還將自己在臉書的發文傳給父母，再由父母拿給孩子們看，「孩子看了文章跟留言很害怕。他們非常不能接受這麼多家長鼓勵對孩子家暴的行為。」

嘎老師詢問當天案發細節，生母透露，當天2名兒子各被打了50幾個巴掌加上腳踹，父親在文中敘述孩子做出不屑表情，但其實是孩子們睡覺被叫起來很累，沒想到卻因此被加重處罰。隔天孩子們到安親班打給她，由她通報113，再由113報案。

生母指出，員警獲報後先到安親班檢查傷勢，回報後再到安親班帶走2名兒子，而她則是從台北趕至安親班帶女兒，再由安親班主任的陪同下到警局，「我到場時社工也到場做訪談，都訪談結束後才由警方通知爸爸到場。」她到了警局後也將兒子臉部傷勢拍下，強調並非如父親在文中所說的輕微紅腫，而是整片瘀青。

生母表示，這次被施暴的是11歲跟10歲的兒子，而9歲的女兒先前也是被打過巴掌，但沒有被踹，根據孩子們說法，父親從今年4月底開始施暴，沒有一定的頻率，上一次較為嚴重的是打了20幾下，分了大概5次打，還有跪著踹，力道不是父親所說的輕輕推倒，「是150公分55公斤的孩子跪在地上直接倒下的力道。胸口正面踢，及側邊踢手臂，讓小孩倒地。」

嘎老師詢問，孩子是否有覺得爸爸這幾個月的性格與處理事情的態度，和以前有很大的不一樣，「像是之前讓他們感覺家務不重要，或是他們還不需要學會這些等等？」生母則認為，主要原因其實是孩子之前大部分是阿公阿嬤照顧，近幾個月阿公阿嬤沒有支援後，父親就突然要求小孩要能夠生活獨立，「並且開始使用他所謂喚醒他們的神經警覺度」。

嘎老師提到，有網友認為生父是因想要再婚，所以才用這種極端手段希望能轉移監護權。對此，生母則透露，前夫雖未向他提過監護權的事，但她認為確實有這樣的可能，而根據孩子們的說法，3、4月開始有阿姨晚上會來睡覺，前夫也已與對方登記結婚，不過前夫在施暴時，阿姨都在家裡的房間內，從來沒有阻止過。

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