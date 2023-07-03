「想等妻子康復後一起搭」　日退休社長捐21萬助粉刷摩天輪

▲摩天輪坐落日本海沿岸，看出去的風景相當優美。（圖／翻攝推特「魚津市観光協会」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本一名87歲的卸任社長，日前聽到富山線魚津市樂園內的摩天輪要重新粉刷的消息，想起數十年前與妻子共搭的美好回憶，因此捐出100萬日圓（約新台幣21.5萬元），希望重新粉刷後，等妻子康復再一起來搭乘。

日媒《讀賣新聞》報導，該座摩天輪位於富山線魚津市遊樂園「ミラージュランド」，摩天輪在1991年4月啟動，最高高度為66公尺，被認為是日本海沿岸最高的建築之一，過去30多年來作為遊樂園的象徵而受到人們歡迎，但因為地處海邊，海風長年吹拂導致容易變質，至今已經粉刷了3次。

距離上一次重新粉刷已經過了10多年，管理該處遊樂園的市政單位決定今年10月中到明年2月底關閉摩天輪，進行第4次粉刷。

消息傳出後，科技公司前社長、魚津市出生的名譽市民中尾先生一得知，就在6月27日將100萬日圓捐給魚津市，由市長村欏彰出席收下捐款。

中尾先生表示，他清楚記得和妻子在摩天輪剛啟用時搭乘的情景，兩人在摩天輪上凝視富山灣紅色的天空和夕陽，如今他的妻子久臥在床，變得很難說話，希望有朝一日妻子康復了，兩人能再回來搭摩天輪。市長村欏彰出收下捐款並表示中心感謝。