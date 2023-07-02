強化災害搶救技能　台南義消中正中隊辦理山訓暨繩索訓練

▲台南市義消中正中隊2日選定嘉義縣梅山鄉圓潭生態園區，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消中正中隊2日選定嘉義縣梅山鄉圓潭生態園區，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」，由義消中正中隊長陳建榮帶隊，中正分隊分隊長黃威欽及教官李俊毅擔任教官，約40名警義消人員參與，除加強義消基本體技能外，亦提升義消人員體能及災害搶救技能。

消防隊要面對各式各樣的災害如救護、火災、救溺、山難等，而義消更是消防不可或缺的重要友軍單位，災害發生時常常能看見義消在現場支援，尤其在消防人力相對不足的區域，都可見義消水裡來火裡去，因此平常就需要精實的訓練來維持各項技能。

本次訓練包含「低索救助」及「橫渡架設」課程，「低索救助」是針對墜落於低處之待救者，架設繩索省力系統將人員拉至地面；而「橫渡架設」是由繩索建立一條橫跨困難地形的路徑，進而快速抵達對岸實施搶救作業。山域救援繩索技術另可運用在市區特殊案件如工人跌落或自殺救護案件的繩索垂降救援。分隊長黃威欽於訓練過程中也不忘向警義消宣導，同仁於執行職務時，以反貪腐、反賄選、誠信、廉能為最高準則，公事上皆要依相關法規辦理。

消防局第七大隊長石家源表示，衷心感謝義消中正中隊及此次參訓的義消弟兄，犧牲假期積極參與訓練，培養搶救能力以救助更多需要幫助的民眾，發揮消防勇於助人的大愛精神。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災救護器材及裝備不斷的更新補充，更透過各式義消訓練培養搶救能力，也歡迎熱血市民朋友加入義消的行列，共同打造更安全的宜居生活環境。