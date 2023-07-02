黃偉哲與日本前橋市長聯袂大力宣傳　多家日媒爭相報導台南祭

▲台南市長黃偉哲受邀參加日本群馬縣前橋市「道之驛前橋赤城」的台南祭活動開幕式，並拜會前橋市長山本龍，吸引數家媒體前來採訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲受邀參加日本群馬縣前橋市「道之驛前橋赤城」的台南祭活動開幕式，之前他先行拜會了前橋市長山本龍，吸引數家媒體前來採訪，爭相報導台南祭。

黃偉哲市長把握難得機會介紹台南與前橋的深厚淵源、優質芒果與蝴蝶蘭，並與山本龍市長聯袂大力宣傳台南祭，獲得NHK、群馬電視台及上毛新聞等多家日媒的大幅報導，大大提高台南的能見度。此外，黃偉哲也趁此行專程前往前橋當地Tsuruya超市考察台南芒果上架情形，他期許在一步一腳印努力下，能讓更多日本民眾品嘗到台南的美味水果。

黃偉哲指出，今年4月山本市長親赴東京會面，5月又專程到台南訪問，如此相挺台南的用心讓人非常感動。而此次在前橋舉辦的台灣祭活動，有許多優質的農特產品交流，目標是讓最好的日本朋友看到最好的台南產品。

黃偉哲市長也提到，2024年台南將要紀念「台南400」，在2月將有上千萬人次的「台灣燈會」、3月有「台灣國際蘭展」等重大活動，歡迎前橋市長與日本朋友們到訪，而台南400也應該會是一個能夠行銷前橋、群馬豐饒物產的良機，他也將努力向台南市民推廣前橋。

山本龍市長首先感謝他6月拜訪台南時受到黃偉哲市長的熱情款待，當時也跟黃市長對兩市在觀光、體育、防災廣泛合作達成共識。而此次是第1次在前橋新開設的公路休息站「道之驛前橋赤城」推出台南特展，不只推廣台南農特產，更有台南的歷史文化介紹，殷切期盼以此活動為契機，增加兩市友誼。

在場媒體對台南很有興趣而非常踴躍提問，黃偉哲市長則趁機介紹台南是文化古都，在過去羽鳥又男擔任台南市長時，對文化保存也非常用心，而現今在赤崁樓內也豎立著羽鳥市長銅像表達紀念。黃偉哲也向媒體介紹佔全球六分之一產量的台南蝴蝶蘭，並介紹台南芒果正當令，歡迎前橋跟日本朋友們品嘗夏日最甜美的好滋味。

值得一提的是，黃偉哲市長在拜會前橋市長後，轉赴Tsuruya超市在前橋的分店視察台南芒果上架情形，並親切跟前來選購的當地消費者互動。黃市長今年4月赴東京時，特別與這間在日本創業127年的老字號連鎖超市當面洽談，進而媒合促成台南的鳳梨、芒果接力在該超市上架，頗獲消費者青睞。