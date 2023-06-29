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守護海洋！高鐵人「集拾行垃」　淨灘清出625公斤海洋垃圾

▲▼高鐵淨灘活動清出625公斤海洋垃圾。（圖／高鐵公司）

▲高鐵淨灘活動清出625公斤海洋垃圾。（圖／高鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵公司職福會發起「環境永續深耕行動」，今(29日)舉辦「集拾行垃」淨灘活動，共計清出625公斤海洋廢棄物。高鐵董事長江耀宗表示，盼高鐵人透過淨灘體驗，了解源頭減塑重要性，從日常生活中做起，為地球與環境盡一份心力。

高鐵員工今（29）日前往桃園市蘆竹灘釣場舉辦2023年「集拾行垃」第一梯次淨灘活動，台灣高鐵公司表示，這項環保活動已是第七度舉辦，不僅每次都吸引大批高鐵人踴躍報名，同時，台灣高鐵公司董事長江耀宗與總經理鄭光遠從不缺席，每年都親自參加，與高鐵人一起揮汗淨灘，用實際行動實踐企業社會責任，展現高鐵人守護海洋、珍愛地球的環保理念。

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江耀宗則表示，每次參加淨灘活動，都讓人對廣闊的海洋格外的敬畏與疼惜。希望高鐵人透過淨灘的體驗，更加了解從源頭減塑的重要性，更希望大家都能把今天獲得的寶貴經驗，分享給身邊更多的親友，鼓勵大家一起從日常生活中做起，隨時隨地為地球與環境盡一份心力。

▲▼高鐵淨灘活動清出625公斤海洋垃圾。（圖／高鐵公司）

▲高鐵淨灘活動清出625公斤海洋垃圾。（圖／高鐵公司）

江耀宗也指出，感謝「海湧工作室」長年對於這項活動的協助，分享許多他們在第一線守護環境的精采故事，讓高鐵人體認到海洋保育的工作實在刻不容緩，更需要大家一起持續努力。

「集拾行垃」淨灘活動預計自今日起分別在北、中、南各地接續舉辦三場，今日淨灘共計清出625公斤海洋廢棄物，種類以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等居多。

高鐵公司表示，2023年「集拾行垃」淨灘活動後續將移師到雲林縣麥寮許厝寮漁港堤防與台中市大肚溪口野生動物保護區進行，繼續守護海洋、還給沙灘乾淨的風貌。台灣高鐵將秉持ESG與企業永續精神，發揮「綠色運具」的優勢，朝「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景邁進。

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