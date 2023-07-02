女童遭藤條狂抽滿腿傷！父公告「考第5名的下場」…新北市府出手了

▲新北市一名女童因段考「只考第5名」，遭父親拿藤條狂打。（圖／翻攝自FaceBook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名父親近日在臉書PO出影片，表示就讀國小五年級的女兒這次段考「只考」第5名，因此要求她拿著獎狀下跪，並接受藤條伺候，一連打了40多下，造成女兒大小腿後側佈滿血痕，引發網路譁然。對此，新北市家防中心主任許芝綺表示，目前已和女童家人聯繫並了解狀況，將要求家長接受親子教育課程。

根據這名父親PO出影片，女童被要求手持獎狀跪在地上，以5科每科都要95分為標準，少1分打1 下，過程中女兒不斷哭喊，但父親仍嚴厲斥責「班上27個學生考第5名，你要不要緊啊」，最終女童共被打了44下，腿部布滿抽打後的傷痕，誇張的是，父親事後竟還將畫面拍下PO上網，並稱「這學期考第五名的下場喔」。

▲女童大小腿佈滿血痕。

校方得知情況後，隨即進行通報，並啟動多項關懷輔導措施，先由導師臨案輔導關懷，並帶女童到學校保健室做傷口之初步處理。輔導室會於暑期持續關懷女童的身心狀況，並評估以家訪、小團輔的方式協助女童心理狀況復原，並持續與女童家長溝通正向管教方式。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心6月30日接獲通報後就已進行訪視調查，並了解女童過去受照顧狀況及目前安全情形，經了解，家長有與女兒取得共識，不過管教方式仍不恰當，將要求父親接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。

新北市教育局強調，將持續督導各級學校辦理家庭暴力預防知能宣導；於家庭暴力事件發生後除通報外，請各校即時啟動三級輔導機制介入，並與本市社會局等跨單位保持密切合作，以維護本市兒少的身心福祉與權益。