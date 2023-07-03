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大陸 大陸焦點 特派現場

高中讀17年…最狂重考生「連考15次」終於放棄了：想走出去

大陸34歲男子唐尚珺高中讀了17年，一共參加15次高考。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲34歲男子唐尚珺高中讀了17年，一共參加15次高考。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

大陸34歲男子唐尚珺高中讀了17年，一共參加15次高考，日前通過自己的社交帳號發布視頻稱今年他高考分數是594分，「讀了17年的高中，今年也是決定去讀大學了」，並透露最近為填志願苦惱，大概率會往師範類方向去選，「我個人認知有局限性，所以填志願和選專業，我還是希望得到大家一些指點和幫助」。

《澎湃新聞》報導，1989年出生的唐尚珺，在廣西防城港市上思縣一個偏遠山村長大。村子距離鎮上20多公里，距離縣城70多公里，距離南寧有200多公里。唐尚珺說，他是家里的老幺，有1個哥哥和3個姐姐，母親40歲那年才生下他。因為超生，父親丟了鄉村教師的工作，一家人靠務農為生。

2009年至今，唐尚珺一共參加了15次高考，分數分別是372分、405分、475分、505分、530分、573分、587分、625分、570分、619分、646分、619分、591分、597分、594分。他解釋，之所以堅持重考，一開始是因為考得不好，後來成績提高，就覺得有希望，再復讀應該還能考得更好，甚至考上清華。

這些年，唐尚珺曾相繼被中國政法大學、廈門大學、廣西大學、重慶大學等知名高校錄取，他都沒有去讀。2022年，唐尚珺考了597分，被上海交大護理專業錄取，身邊的家人、朋友都勸他去讀。最終，他還是猶豫了，沒有去報到。他覺得專業不合適，且這次高考發揮失常，「雖然（明年）清北不一定考得上，但有信心考得比今年好」。

完成第15次高考後，唐尚珺坦言，考上清北的可能性幾乎沒有，「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」，同時強調不會再重考，將考慮讀師範或者以後從事教師工作。6月23日晚，他發布了一條微博寫道，「回家陪老媽過個節，順便收了玉米。在家感覺真的挺好，不嘈雜，不喧囂。但過幾天要出去做點兼職，回頭帶老媽走走看看」。

對於自己的經歷和帶來的爭議，唐尚珺也反思過，他曾表示，有時一覺醒來，發現自己還停留在高三，感到害怕，「怎麽我還停留在這裡，我想走出去，去讀大學」。他也坦言，自己羨慕同齡人成家生子、可以照顧父母，覺得自己耽誤了，「如果再有選擇的機會，我應該早去讀大學了」。

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