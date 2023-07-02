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側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

▲▼台北市議長戴錫欽(左起)、蔣萬安、朱立倫、侯友宜、馬英九、郝龍斌等人一同出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議長戴錫欽(左起)、蔣萬安、朱立倫、侯友宜、馬英九、郝龍斌等人一同出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（2）日出席「鳳鳴朝陽、萬眾一心」聯合造勢大會，不只前總統馬英九、黨主席朱立倫、首都市長蔣萬安等眾星雲集，現場並湧入上千支持者高喊「凍蒜」。全場高潮集中在侯友宜登台致詞，只見侯承諾延續國民黨原有兩岸政策，也承諾核電絕對是選項，更承諾籌組比特偵組還要專業的團隊、全面檢視民進黨執政8年弊案叢生，相當「尊馬」，而每一項論述無一不是抓住藍營支持者胃口，就連馬英九離席時都讚「氣氛很熱」。

侯友宜自5月17日獲得徵召以來，除了面對綠營側翼撲天蓋地抹黑造謠，以及白營蠶食鯨吞軟土深掘，最大的危機則是來自藍營自身整合不順。端午連假期間，黨主席朱立倫火速安排從桃園「再啟動」，接著新竹、雲林、南投、苗栗一路誠懇拜會地方要角以加強陸戰，空戰則找了國安會前秘書長金溥聰擔綱競辦執行長加強論述，昨更與高雄市前市長韓國瑜合體，逐漸穩下腳步。

▲▼侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

今天「鳳鳴朝陽、萬眾一心」聯合造勢大會，不啻是一次小考也是一次機會。侯友宜登場前，藍營大咖包括前總統馬英九、黨主席朱立倫、現任台北市長蔣萬安、現任台北議長戴錫欽、台北市前市長郝龍斌、台北市黨部主委黃呂錦茹，輪番上台助講，為接下來「最強母雞」登場鋪墊聲勢。當侯友宜現身時，全場搖旗吶喊「總統好」，「凍蒜」聲不絕於耳，整個大進場花了將近5分鐘。

侯友宜上台後，與馬英九熱情擁抱，並具體承諾多項政策。尤其在兩岸關係方面，侯承諾延續前副總統連戰、前總統馬英九以降，國民黨原有的兩岸政策；儘管仍未明言「九二共識」，但既然承諾延續原有政策，九二共識可算囊括在內。在國防安全方面，侯亦秉持朱立倫的2D戰略（Dialogue & Defense），除了維持兩岸交流對話，也不斷加強自衛能力，讓敵人付出不敢發動戰爭的代價。在民生方面，侯則高呼「核電絕對是我的選項！」在安全、穩定、減碳3大原則之下，考慮重啟核一，且延役核二、核三。

侯友宜致詞的最高潮，在於他講述自身警察背景，強調「除弊、抓壞蛋」是其專業，痛批民進黨過去8年搞了太多弊案，「報紙登很大，可是都沒有人去查」，講得全場義憤填膺。侯友宜遂順勢承諾，當選後將籌組比特偵組還要專業的團隊，將所有弊案一個一個查清楚。當侯做出這番承諾時，氣氛瞬間飆到最高點，不少人起身鼓掌叫好，侯也順勢高呼數聲「查清楚！查清楚！」而感受到支持者被點燃激情，侯友宜面露笑容，似對未來選戰重燃信心。

▲▼侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜致詞過後，不論是先前提出「政黨輪替大聯盟」的羅智強（大安），還是先前揚言邀請柯文哲站台的游淑慧（大同、南士林）與張斯綱（北投、北士林）， 7位立委參選人小雞都輪番上台接受最強母雞侯友宜授予戰旗，共同展現出「母雞帶小雞、小雞挺母雞」的大團結氣勢，過往的不合傳聞此刻彷彿成過眼雲煙。

看到支持者熱烈迴響，也看到立委小雞重回母雞羽翼之下，侯友宜今天顯得十分開心，致詞時神態輕鬆、不時流露自信微笑。綜觀侯友宜今天所提出的承諾，舉凡兩岸、國防、核電、除弊，每一項論述無一不是抓住藍營支持者的胃口，讓眾人過去8年對民進黨的不滿有了宣洩出口，而那個出口就是侯友宜，有助藍軍逐一歸心。也難怪台北市議員李明賢透露，馬英九對這場造勢讚不絕口，直言「今天氣氛很熱」。至於侯友宜的支持度會否止跌築底，就看他如何延續今天的基調，擴大團結勝選氣勢，帶給支持者更多信心。

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