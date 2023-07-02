為1500元翻臉！他討債不成怒了　抽開山刀砍老友當場濺血

▲許男為追討1500元債務，持刀揮砍認識多年的朋友羅男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區日前發生砍人案件。29歲許姓男子不滿28歲羅姓男子，長期積欠1500元的債務，屢次追討又不還，日前2人碰巧在共同好友唐男住處遇到，許男再次向羅男追討，羅男卻不願認帳，雙方爆發口角，許男憤而返回機車上，拿出開山刀朝羅男揮砍，隨後騎車離去。警方調閱監視器，循線逮捕許男。

據了解，許男與羅男早已結識多年，2人都有毒品前科。羅男積欠許男1500元，因金額過小又時間久遠，羅男早已忘記此事，當許男向他追討時，羅男卻覺得沒欠債，雙方因此多次發生口角。上個月（6）23日早上11時許，許男與羅男不約而同前往共同友人唐男住處，2人一碰面再度為了1500元債務發生爭吵。

▲警方在許男住處查扣犯案用的開山刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方爭論之後未果，許男走回機車上，拿出開山刀氣憤地朝羅男揮砍，造成羅男左手臂一處約10公分刀傷，當場血流不止，羅男則自行報案，警方抵達，先將羅男送醫急救，並循線前往許男三重住處，同時查獲作案用開山刀1把、毒品安非他命12.49公克，警方依重傷害、毒品罪，將許男函請新北地檢署偵辦。

▲警方依重傷害、毒品罪，將許男函請新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）