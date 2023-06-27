33歲男墜台北橋！20警消搜救到一半...他游上岸跑到派出所報案

記者陳以昇、曾羿翔／綜合報導

新北三重區台北橋靠近三重端26日下午5點左右發生墜橋事件！一名身穿黑色短袖的周姓男子從橋上墜落淡水河，路過機車騎士親眼目睹嚇壞報案。警方獲報趕往現場，沒想到就在搜救過程中，周男竟然自己游上岸跑到派出所報案，稱財物遭到侵占。

三重警方調查表示，33歲的周男上午在路邊跟劉女起爭執，因情緒激動帶回警強制送醫，沒想到卻離院跑去跳水，幸好命大無生命危險。

▲新北市三重區台北橋發生墜橋事件。（圖／記者陳以昇攝）



據了解，現場出動了20多名消防與警察進行搜救，周男在跳河後竟然自己游上岸，約在下午五點半左右跑到三重分局光明派出所報案，表示自己家中財物被43歲劉女侵佔，要提告對方。警方還原，周男當天上午在轄區中華路與劉女起糾紛，員警到場發現周男情緒激動，為保護當事人安全決定帶回派出所。

後來經由救護人員評估，決定將周男強制送醫，沒想到周男離開醫院後竟然步行到台北橋跳河。而針對周男對劉女提出侵佔告訴，警方目前已依法受理。

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▼現場出動20多名消防與警察進行搜救。（圖／記者陳以昇攝）

