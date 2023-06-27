　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

33歲男墜台北橋！20警消搜救到一半...他游上岸跑到派出所報案

記者陳以昇、曾羿翔／綜合報導

新北三重區台北橋靠近三重端26日下午5點左右發生墜橋事件！一名身穿黑色短袖的周姓男子從橋上墜落淡水河，路過機車騎士親眼目睹嚇壞報案。警方獲報趕往現場，沒想到就在搜救過程中，周男竟然自己游上岸跑到派出所報案，稱財物遭到侵占。

三重警方調查表示，33歲的周男上午在路邊跟劉女起爭執，因情緒激動帶回警強制送醫，沒想到卻離院跑去跳水，幸好命大無生命危險。

▲新北市三重區台北橋發生墜橋事件，警消搜索中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北市三重區台北橋發生墜橋事件。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，現場出動了20多名消防與警察進行搜救，周男在跳河後竟然自己游上岸，約在下午五點半左右跑到三重分局光明派出所報案，表示自己家中財物被43歲劉女侵佔，要提告對方。警方還原，周男當天上午在轄區中華路與劉女起糾紛，員警到場發現周男情緒激動，為保護當事人安全決定帶回派出所。

後來經由救護人員評估，決定將周男強制送醫，沒想到周男離開醫院後竟然步行到台北橋跳河。而針對周男對劉女提出侵佔告訴，警方目前已依法受理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼現場出動20多名消防與警察進行搜救。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市三重區台北橋發生墜橋事件，警消搜索中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
好市多雞肉捲下架！　改1美食接力開賣
「6大新制」7月上路！　內政部公布
激戰3小時射不了！他坦言「沒遇過這種私密處」　最美博士解答
十軍團同寢士官2死　「1人疑枉死」家屬提告殺人罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

33歲男墜台北橋！20警消搜救到一半...他游上岸跑到派出所報案

中和電纜短路「人孔蓋突炸飛」　騎士受驚自摔送醫

95歲病患「下面痛」要求摸摸！北榮護理師慘被襲臀　院長要查了

十軍團同寢士官2死　「1人疑枉死」家屬提告殺人罪

耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

毒販連假搞促銷「加量不加價」　金山警破解釣蝦場面交活逮

基隆立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞臉書宣布退選

獨／同寢室上士雙亡！家屬曝他5hrs前還跟老婆聯繫...沒理由離世

快訊／騎車驚見「20多歲男墜台北橋」！目擊者急報警　警消搜索中

酒駕累犯遭罰21萬元拒繳　美元人壽保險金遭查扣

竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙

星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

驚悚！彰化寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊5次「一隻手拿出來」

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

賀瓏酸王思佳「只會炫富+罵人」　她反嗆「微乳綠茶加賴點」：87最適合

美國男大生來台遭拖吊車撞亡　駕駛下跪...家屬淚：就這樣沒了

二壘妹街頭擄人慶生鬧進警局　挨轟道歉：發限動是因為錯愕

靈蛇43年紀錄中斷！今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

33歲男墜台北橋！20警消搜救到一半...他游上岸跑到派出所報案

中和電纜短路「人孔蓋突炸飛」　騎士受驚自摔送醫

95歲病患「下面痛」要求摸摸！北榮護理師慘被襲臀　院長要查了

十軍團同寢士官2死　「1人疑枉死」家屬提告殺人罪

耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

毒販連假搞促銷「加量不加價」　金山警破解釣蝦場面交活逮

基隆立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞臉書宣布退選

獨／同寢室上士雙亡！家屬曝他5hrs前還跟老婆聯繫...沒理由離世

快訊／騎車驚見「20多歲男墜台北橋」！目擊者急報警　警消搜索中

酒駕累犯遭罰21萬元拒繳　美元人壽保險金遭查扣

巴拿馬運河缺水問題緩解了　但萊茵河低水位問題持續惡化中

「地表最速會計師」100公尺跑9秒93　練4年就英國國家紀錄第4名

不讓行人要罰6000…高雄阿北「斑馬線魔舞」　掀議：到底讓不讓？

33歲男墜台北橋！20警消搜救到一半...他游上岸跑到派出所報案

吃大餐的好夥伴！營養師點名「5類食物」助消化

新北房價這區居冠「比板橋還貴」　內行人分析最大優勢

竹北氣爆第2次協調會「住戶提3訴求」　竹縣府保證：從速從寬處理

減重老是失敗問題恐在「肝」！　營養師：3生活習慣延緩脂肪燃燒

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊「一隻手拿出來」

寵物店員遭雙煞斷手...接不回搶命中

炎亞綸案　警揭影片角度將成定罪關鍵

同寢士官2死　1人疑枉死家屬告殺人

獨／同寢室上士雙亡！其中1家屬質疑枉死

竹北16歲少年求救畫面曝光！皮膚脫落掛身上痛喊：好燙

放暑假來台灣就殞命！三重拖吊車撞斃美國男大生

美國男大生遭撞亡！肇事駕駛下跪道歉了

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

男墜台北橋！自己游上岸跑到派出所報案

獨立片商怒告吃票！國賓影城要賠563萬

帶10人綁架男友驚動警察！二壘妹道歉了

人孔蓋炸飛起　中和騎士受驚自摔

即／陸軍十軍團2上士雙亡　軍方說話了

更多熱門

相關新聞

新北房價這區居冠　內行人分析最大優勢

新北房價這區居冠　內行人分析最大優勢

根據最新實價登錄排行，新北市房價以永和區居冠，比市府所在地的板橋區還要高。但是在PTT上卻有網友質疑，永和的缺點不少，環境完全配不上它的房價，好奇是什麼原因讓房價居高不下。但也有內行人分析，永和也具備其他行政區所沒有的「最大優勢」。

新北南投城市交流　侯友宜：強化國際合作

新北南投城市交流　侯友宜：強化國際合作

八里兒童親子藝術季　7／1起連3周歡樂時光

八里兒童親子藝術季　7／1起連3周歡樂時光

直擊男大生遭撞飛！他曝驚悚過程

直擊男大生遭撞飛！他曝驚悚過程

捷運環狀線　新莊蘆洲段決標

捷運環狀線　新莊蘆洲段決標

關鍵字：

台北橋新北三重派出所

讀者迴響

熱門新聞

好市多雞肉捲下架！改1美食接力開賣

男激戰3小時射不了「沒遇過這種私密處」　最美博士解答

主播病逝「術後無法甦醒」！得年26歲

台中「送肉粽」！送煞時間、路線曝光　生人迴避

寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊「一隻手拿出來」

經紀人早勸「別給NONO電話」　朱海君曝他精明手段

寵物店員遭雙煞斷手...接不回搶命中

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

炎亞綸案　警揭影片角度將成定罪關鍵

年輕人為啥不敢生　網點出3原因

22歲男大生「罹患糖尿病」！　醫一見本人秒懂原因

出運了！命理師點名「4星座」鴻運當頭

東部最強炒飯不做了！業者揭原因

不只關粉專！黃子佼私人臉書「全隱藏」

曾窮到糖水配飯！長大後4年買3房　親戚卻抓狂

更多

最夯影音

更多
竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙

竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙
星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

驚悚！彰化寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊5次「一隻手拿出來」

驚悚！彰化寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊5次「一隻手拿出來」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面