社工師考前衝刺　台東縣府透過文昌帝君及牧師「神助攻」

▲台東縣政府舉辦社會工作師考前衝刺班。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

社會工作師考試即將於7月底登場，台東縣政府為發展社會工作專業制度，舉辦社會工作師考前衝刺班，協助縣內社工人員取得專業證照，縣長饒慶鈴於2日結業前到場勉勵，現場在文昌帝君及牧師「神助攻」下，祝福考生都能文思泉湧，下筆如有神助，金榜題名。

饒慶鈴表示，社工人員常面臨高工時、高壓力環境，深入社會各個看不見角落服務，縣府每年更依據年資、專業領域不同辦理相關研習課程，精進專業知能，預計於明年配合中央調整社工人員薪資待遇制度，以提升專業人才久任。唯有照顧好社工人員、提供良好健全的職業環境，社工才能持續為鄉親提供更優質服務。

社會處自109年起辦理社會工作師衝刺班，今年舉辦4場次，為7/29-7/30即將登場的社會工作師考試做準備，感謝社會處、台東縣社會工作師公會、忠合宮負責人李宗益、台東聯禱會主席蔡奇香牧師共同促成活動，鼓勵社工考生衝刺堅持最後一哩路，由「神助攻」，定能金榜題名，並期勉「準」社會工作師，攜手打造更優質的社會福利環境。

社會處長陳淑蘭指出，目前台東縣社會工作從業人員約453人，其中社會工作師164人，社會工作師考試自86年開始，依規定縣市社會工作師達15人可成立公會，102年台東縣成立社會工作師公會，當時會員僅37人。社會工作師為專業助人工作者，扮演推動社會福利政策、改善社會問題的中堅角色。取得證照必須受過一定的專業教育及實習時數方能報考，而考科多達7項，測驗考生專業知能、倫理及實務工作等能力，近5年來考試錄取率約20%，遠低於其他專業人員證照錄取率，要擠進窄門相當不容易。

活動採自由參加，由牧師帶領考生禱告，而後再由縣長饒慶鈴代表向文昌帝君祈福，於活動中擔任「智慧開竅官」，持文昌筆點考生天靈蓋，象徵開啟智慧，藉由文昌帝君降賜的「智慧筆」，為考生點竅開啟智慧、安定心性，預祝考生「金榜題名」；社會處貼心提供準備「應援文昌筆」、「考試神器」，幫助考生旗開得勝。