台東海洋文化暨傳統航海人才培訓課開跑　說明會前進蘭嶼

▲海洋文化暨傳統航海人才培訓課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為舉辦部落大學「海洋文化暨傳統航海人才培訓課程」，6月30日前往蘭嶼鄉椰油村舉行部落說明會，各村族人踴躍參與，氣氛熱鬧和諧。

縣府表示，秉持部落大學理念前進蘭嶼辦理部落說明會，推動部落文化復興與傳承教育，引領族人終身學習，並以「恢復部落」精神為號召，鼓勵族人參與學習行列。說明會希望凝聚族人共識，集結年輕一代族人向耆老學習，打造一艘達悟族拼板船。

原民處指出，蘭嶼是達悟族世居之地，為使傳統拼板船文化傳承，今年部落大學開辦「海洋文化暨傳統航海人才培訓課程」，邀請部落造船資歷豐富耆老當講師，並與來自密克羅尼西亞航海家進行交流，歡迎族人踴躍報名參與。

培訓課程預計招募學員至少20人，完成90小時、完成一艘拼板船製作，9月2日啟動，課程包括認識島嶼地理環境、樹木造船材料、船隻構造、船身流體力學，並至山上伐木，按部就班進行造船實作課程。

參與說明會的部落耆老感謝台東縣政府重視蘭嶼達悟族拼板船文化傳承工作，並一致認為是非常可貴課程，希望族人不分部落一起學習，期望每人都能造一艘自己的TATALA，傳承達悟族的傳統造船及航海文化。