熱氣球嘉年華開幕光雕音樂會　造型球+無人機展演吸引爆滿人潮

▲2023台灣國際熱氣球嘉年華開幕光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

邁入第13年的「2023台灣國際熱氣球嘉年華」在6/30盛大開幕後，眾所期盼的熱氣球嘉年華光雕音樂會7/1晚上7點正式登場，吸引爆滿人潮，除了首次參與熱氣球光雕音樂會的媽祖球外，HELLO KITTTY、喔熊球、台北熊讚球及福利熊球等，總計20顆國內外造型球帶來華麗陣容光雕展演，高達700架無人機群聯合熱氣球共同進行演出。

縣長饒慶鈴歡迎全國各地球迷及遊客擠爆鹿野高台，並表示台灣國際熱氣球不斷在突破，增加至60天，熱氣球光雕音樂會更是歷年最多場次，共9場。除延續往年場域，首次挑戰全新場地-國際地標。備受矚目的「媽祖球」也首次參與光雕音樂會，以「希望」做為開幕光雕音樂會主題，感謝交通部觀光局以及贊助企業鼎力支持，謝謝各單位努力，讓每年台灣國際熱氣球嘉年華都以新面貌跟大家見面，歡迎來台東享受繽紛的夏日熱氣球盛會。

去年全國首創「熱氣球光雕X無人機群飛」表演成功，網路陸敲碗聲不斷，讓開幕熱氣球光雕音樂會大受民眾期待，昨晚活動首先由饒縣長帶領參與的熱氣球團對繞場接受歡呼，邀請台東高商原舞團及高雄極限火舞團開場，炒熱現場氣氛。而「熱氣球光雕X無人機群飛」共700架，以3D方式呈現媽祖球外，台灣IP人偶也隨音樂排列出泡湯、紅葉棒球、搗麻糬及農田稻穗等具有台東意象圖案。開幕光雕音樂會更邀請美聲歌后閻奕格及馬來西亞創作歌手黃明志壓軸演出。

交通及觀光發展處指出，今年熱氣球光雕音樂會以歷年最多9場次舉辦，7/20及8/28閉幕光雕音樂會均以700架次規模以「熱氣球光雕X無人機群飛」進行展演，往年經典場地三仙台、池上大坡池、知本溫泉區、太麻里曙光園區及首次挑戰的國際地標熱氣球光雕音樂會將陸續舉辦。



※ 熱氣球光雕音樂會場次

(1) 7/07 (五) 04：00 成功鎮 三仙台【日出光雕】

(2) 7/13 (四) 19：00 池上鄉 池上大坡池

(3) 7/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕X無人機】

(4) 7/27 (四) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區

(5) 8/04 (五) 04：00 太麻里曙光園區【日出光雕】

(6) 8/10 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕X煙火展演】

(7) 8/17 (四) 19：00 台東市國際地標

(8) 8/28 (一) 19：00鹿野鄉 鹿野高台(閉幕) 【熱氣球光雕X無人機X煙火展演】