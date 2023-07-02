陸研發世界首顆AI全自動設計CPU晶片　5小時生成「啓蒙1號」

▲大陸團隊運用AI全自動生成的CPU晶片「啟蒙1號」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸中科院計算所等機構用AI技術設計出世界上第一個無人工干預、全自動生成的CPU晶片「啟蒙1號」。該團隊表示，訓練過程需要不到5個小時，便能達到>99.999999999%的驗證測試準確性。

綜合陸媒《半導體產業縱橫》、《環球網科技》等報導，這顆CPU採用65nm工藝，頻率達到300MHz，並可運行Linux操作系統，性能與Intel 80486SX相當，設計週期則縮短至1/1000。

報導稱，在AI技術的幫助下，啟蒙1號研究人員基於 BSD 二元猜測圖（Binary Speculation Diagram, 簡稱 BSD）算法，採用 AI 技術直接從測試用例的輸入-輸出（IO）自動生成 CPU 設計，無需工程師提供任何代碼或自然語言描述，在5小時內就生成枚晶片。

▲ 全球首顆AI全自動設計CPU晶片，大陸團隊發佈「啓蒙1號」。（圖／翻攝 半導體產業縱橫）

研究人員5個小時就生成400萬邏輯門，有行業媒體指出，這是目前GPT-4所能設計的電路規模的4000倍之大。該團隊表示，「其訓練過程需要不到5個小時，便能達到>99.999999999%的驗證測試準確性。」

這是全球第一個無人工干預、全自動生成的CPU晶片，65nm工藝，頻率達到 300MHz，相關研究論文已經在今年 6 月發表。

據瞭解，之前紐約大學Tandon工程學院的研究人員就已通過簡單的英語「對話」，利用ChatGPT-4生成了一顆微處理晶片，這項史無前例的成就可以加快晶片開發速度，更有望允許不具備專業技能的個人設計晶片。

啟蒙1號CPU作為AI自動生成的晶片，規模固然跟當前頂級CPU不能相比，未來通過不同的人工智能路徑交叉探索，由AI 自動生成的CPU有望在5年到10年內達到，甚至超越人類專家設計CPU的水準。

至於AI會不會奪走晶片研發工程師的「飯碗」？AMD首席技術官Papermaster給出的答案是否定的，他認為AI不會取代晶片設計師，其將作為輔助工具，有著巨大潛力幫助加速設計。