央視名主持電動車廠體驗造車　親自組裝：除了我，全是揮舞的機械臂

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》名主持人近日前往重慶賽力斯兩江智慧工廠，不僅第一線觀察電動車造車全流程，還親自動手嘗試組裝，打造一輛新車。撒貝寧走進工廠前，認為自己是「文科生」，對動力機械等一竅不通，進入工廠時才發現，智慧工廠的無人化流水線已經運行多時，他也不禁感嘆道，廠內幾乎看不到人，「除了我，全是揮舞的機械臂！」

▲央視名主持人撒貝寧前往電動車智慧工廠體驗造車全過程。（圖／翻攝央視，下同）

撒貝寧首先來到車輛外殼的車間，主要由機械臂將鋼板放置到模具上，透過瞬間壓力衝擊，車們的形狀便已完成，他表示，整個過程只需由一個人操控，「他的工作非常簡單，只需要一鍵啟動，剩下全部都交由自動控制。」

據了解，這條生產線1分鐘能生產12個汽車零組件，等同於1分鐘便可造出一輛車的具體模型，接下來便是交由組裝部門來實現造車。在焊接的過程中，同樣是100%由機械臂來完成，人工只需要將焊接好的車門扣在車體上，撒貝寧也親自「下海」，擔起這個「重任」。

撒貝寧表示，上螺絲、扣車門都是輔助性質，主要還是由電動傳感器精準定位，將車門嚴實合縫，再加上「激光（雷射）測量儀」測量間隙，質量檢測環節也是透過AI、可視化方式替代，確保工序品質，「這就叫智造！」

撒貝寧強調，過去在組裝車輪都是用人工完成，在智慧工廠裡，卻是用機器人安裝，「自動抓取，定位落位，整套工序徹底把人力從過去繁複的勞動當中解放出來。」

最終，由撒貝寧經手的電動車正式從車間裡駛出，他還乘著這輛車在工廠周邊，體驗「智慧駕駛」的功能外，也證明這輛智慧生產的電動車是可以在路上行駛，安全無虞的。