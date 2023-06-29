美欲擴大對華AI晶片出口管制　陸專家：美國自己也佔不到便宜

▲大陸國產AI晶片。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國繼2022年10月對出口大陸的AI晶片採取限制措施後，近期又傳出拜登政府考慮進一步擴大相關出口管制，也就是要禁止晶片製造商在事先未獲得許可證的情況下，向大陸及相關國家的客戶出口晶片。對此，大陸相關專家批評，這麼做是美國「國家安全優先」立場的體現，目的在於在科技領域戰勝中國，「這不僅會傷害中美關係，美國自己也佔不到便宜。」

《環球時報》報導，專家認為，在布林肯剛剛結束訪華行程、葉倫等美方官員有意前往北京的情況下，美國在科技等領域的對華打壓不斷加碼，與布林肯宣稱的，「保持暢通溝通」；「尋求對話交流合作」等言論背道而馳，這種行徑完全是「說一套、做一套」。

據了解，拜登政府祭出AI晶片出口大陸的禁令後，輝達（NVDA）兩款最先進的AI晶片（A100、H100）皆被禁止向大陸出口。為應對此情況，輝達推出性能低於美商務部限制門檻的「替代品」（A800）作為應變之策。

不過，美國商務部考慮的新限制將禁止在沒有許可證的情況下銷售A800晶片，這讓需要AI晶片的電動車、智慧製造等相關產業發展蒙上一層陰影。

大陸中國現代國際關係研究院美國所副研究員李崢表示，美國政府正在考慮的行動，被認為是對此前對華禁運措施漏洞進行填補，尤其是為了阻止中國企業對AI芯片（晶片，下同）的「囤貨」，增加相關企業和個人進口高端AI芯片的成本。

李崢強調，假使新的禁運措施生效，短期內的直接影響不會太明顯，「從長期來看，如果未來AI技術有進一步的突破、對算力的需求顯著提升，相關限制措施的影響會比較突出。」