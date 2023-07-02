賓士男停紅燈竟睡著　警叫醒他酒氣沖天…他辯前一晚喝的

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子前一晚與友人餐敘喝酒狂歡到凌晨，返家休息後一早開車上班，卻酒精未退在停等紅燈時睡著，所有車都綠燈行駛，他卻在路中大睡，警方獲報到場將他叫醒，經酒測值超過法定標準，依法將他逮捕、扣車，並依公共危險罪移送偵辦。

▲陳男開車停紅燈睡著（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（6月）29日，23歲陳姓男子前一晚與友人到北市餐敘喝酒，狂歡到凌晨2時許才返家，上午7時許，陳男起床開賓士要上班，在板橋區四川路與中央路停等紅燈時，竟不小心睡著，當交通號誌變為綠燈時，所有車輛起步往前，唯獨他車毫無動靜，就停在路中央，路過駕駛覺得很奇怪，紛紛繞過他的車，最後被路人發現他在駕駛座一動也不動。

警方獲報擔心陳男身體不適，待叫醒他後，聞到他身上濃濃酒味，經酒測超過發定標準，當場扣車並逮捕，訊後依公共危險罪移送偵辦，警方表示，警方任何時段皆會強力查緝酒駕等惡性重大違規，並再次呼籲，酒後駕車是為人所唾棄的違法行為，民眾切勿貪圖一時方便、酒後駕車，本分局會透過強力執法與宣導防治，全力取締酒駕不法，以維用路安全。

▼警到場對陳男實施酒測竟超標，遭公危移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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