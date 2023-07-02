苗栗外送員騎上人行道　路人走出五金行遭撞！他沒道歉就閃人

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一位林姓男子日前從頭份一間五金行出來，剛踏上人行道，一輛外送員的機車就從右邊騎了過來，腰部被撞了一下，幸好無大礙，不過，外送員沒向當事人道歉，直接離開現場，林男除了報警，也將整件事PO網，希望大家重視行人的路權。

▲男子從五金行走出來，被違規騎人行道的外送員撞上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這件外送員在人行道上騎機車撞到路人的意外發生在6月23日，林姓男子剛走出頭份市中華路一家五金行時，突然被一名騎乘機車的外送員擦撞，男子不滿外送員未下車致歉而直接離開，向頭份警方報案。

由於當地沒監視器，沒辦法查到車號，林男自己到附近店家調監視器，但都沒拍到車牌，而林男被外送員擦撞後腰部有輕微擦傷，傷害部分林男暫不提告。

據了解，人行道上擦撞行人的外送員，在五金行附近的店家拿完餐點準備要橫跨馬路，結果發現車太多，才選擇逆向走人行道，後來在五金行前面撞到行人。

頭份警分局表示，外送員行為已經違反道路交通管理條例，可處600元至1800元罰鍰。

▲外送員取餐後準備要橫跨馬路，結果發現車太多，才選擇逆向騎人行道。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲林男遭違規騎上人行道的外送員擦撞，腰部輕微擦傷，未提告。（圖／記者蔡文淵翻攝）