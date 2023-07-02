台南拜訪「最強里長」陳永和　柯文哲：聽地方真實的聲音

▲民眾黨總統參選人柯文哲，在民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦等人陪同下，前往拜訪有「最強里長」稱譽的台南市立委第六選區無黨籍參選人陳永和。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨總統參選人柯文哲，2日上午9時許，在民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦等人陪同下，前往拜訪有「最強里長」稱譽的台南市立委第六選區無黨籍參選人陳永和，柯文哲強調這純屬私人拜訪地方意見領袖，交流意見與聽取地方聲音。

台南市立委第六選區包括仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里，陳永和2014至2018年擔任龍崎牛埔里長，曾參選第3屆台南市長，2024以無黨籍參選台南第六選區立委，挑戰現任民進黨立委王定宇，而國民黨不分區立委陳以信，此次選舉也投入第六選區立委舉，說是三雄並立。

陳永和說，12年前他告訴台南人，龍崎牛埔未來會是台南的後花園！12年後他兌現承諾了！為什麼會成功？因為他有用心。今年他宣布參選立委，希望台南東區及南關線的未來，是朝向「文化觀光」的方向來發展。

據了解，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦與陳永和相識20多年，所以特別安排柯文哲拜會陳永和，雙方進行意見交流，柯文哲並聽取地方意見領袖的意見，聽聽地方真實的聲音，這也是柯文哲下鄉學習之旅重要的目的。