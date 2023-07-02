台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

▲台南山上花園水道博物館以充滿趣味性提問的「夏到了？來去水道吧！」主題，針對不同客群客設計多種有趣好玩，又富有知識含量的暑假系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館舉辦「夏到了？來去水道吧！」暑假主題活動，針對不同客群客設計多種有趣好玩，富有知識含量暑假系列活動，從孩童最愛水池泡泡趴、能帶著毛小孩一起參與製作紀念徽章活動、到大人也能挑戰自我的攀樹探索課程，讓長達2個月的暑假不管是大人、小孩還是毛小孩，都能一起樂在其中。

今年的水道博物館暑期活動總共有7項，包含首次推出結合知識與遊戲深度學習水道歷史人文的「勇闖台南水道」環境教育課程；還有將近期非常受民眾歡迎的攀樹體驗規劃成完整課程的「水道老樹半日探索隊」，從認識裝背、安全繩結、到樹上活動、自我探索一氣呵成。另外，針對不同客群，水道博物館也推出了「水池泡泡趴」、「網美一夏」、「毛孩曬一曬」、「夏日花海」等項目，還有一推出就秒殺額滿，3天2夜的「博五館聯合營隊」。

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水道博物館表示，這次是水道開館至今首次舉辦營隊性質的活動課程，「勇闖台南水道」一次為2小時，主要提供學校、安親班以30人內團體方式報名；「水道老樹半日探索隊」為2.5小時，可接受15人以內團體，或是個人報名。透過豐富的活動規劃與內容設計，讓孩童們在放暑假時能放心玩、開心學，讓大人們能重溫放暑假時的縱情恣意，就是水道博物館的暑期目標。

「網美一夏」可以幫助使用A館快濾池室拍照機的民眾，將照片製作成拍立得或紀念貼；「毛孩曬一曬」則是在指定日期、時間帶著寵物入園與園長互動、拍照，就能獲得專屬定做的毛小孩紀念徽章，最受小朋友期待的「水池泡泡趴」在每周二下午3點到4點，在戲水池邊由泡泡機不間斷製造夢幻泡泡，讓小孩玩泡泡也玩水，而罕見的「夏日花海」則預計於7月下旬，在C館送出唧筒室旁花海區盛開百日草花海。由於部分活動有時間、名額限制，相關活動訊息都可以在水道博物館粉絲專頁(臉書搜尋：台南山上花園水道博物館)及官網(http://waterworks.tainan.gov.tw/)查詢。