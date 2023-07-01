深夜鐵皮屋門口停滿機車！　南警查訪破獲天九牌職業賭場

▲台南一處鐵皮屋門口深夜仍停滿機車，警方查訪破獲天九牌賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市政府警察局第三分局近日執行「清源專案2.0」中「高風險場所」查，意外發現安南區興安路上某鐵皮屋，在深夜時段門口經常停放多輛機車，且常有年輕人出入，經調查後破獲天九牌職業賭場，帶回賭場負責人、賭客共24人，訊後依賭博罪移送。

初步了解，台南警方近日查訪高風險場所時，意外發現該處鐵皮屋十分可疑，到了深夜時段門口仍停放多輛機車，進出人員眾多、複雜，又多為年輕人，疑似從事不法情事，因此遂加強該處所蒐證。

警方眼見時機成熟後，於1日凌晨1時許由三分局聯合南市警保安警察大隊特殊任務編組警力，持台南地院核發之搜索票前往查緝，果然查獲天九牌職業賭場，當場查扣賭資2610元、抽頭金5400元(累計)、天九牌、骰子及租賃契約書等證物，並帶回賭場鄭姓負責人及賭客共計24人，詢後依賭博罪移送台南地檢署偵辦及依社會秩序維護法裁罰。

南市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿於民宅等地方，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；對於轄內賭場將持續展現取締決心，並落實「清源專案2.0」、「推動社區警政再出發」，為維護社會治安，努力永不停歇。