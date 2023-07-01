林筱淇本欲選台中第五選區遭家人反對　原因讓柯文哲驚訝

▲民眾黨主席柯文哲日前出席林筱淇「洞見思路．定義自己」新書分享會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

前柯文哲競選幕僚、「大學姐」林筱淇日前表態爭取民眾黨不分區立委提名。先前傳出林要披戰袍投入中市立委第五選區選戰，但因家人不支持而無下文，林昨也發文說明，家人反對參選的背後原因，當年因為幫柯P辯護，成了某陣營的眼中釘，不但有家人的照片被公開貼在某陣營人士臉書、甚至還被提告，讓家人對政治留下了極差印象。

林筱淇說，這兩天有朋友一直在跟她討論同甘共苦，「回想一下，我想不起同甘，但卻記得起，我經常沒有共苦。會不會是因為，我自己傻傻的把苦給吞下肚了」。

林筱淇表示，2018年，由於擔任競選發言人的關係，經常需要在政論節目為柯P辯護，因此變成了某陣營的眼中釘，當時，不但有家人的照片被公開貼在某陣營人士臉書，讓她日夜心驚膽跳、難以成眠。

此外，林筱琪還說，某陣營人士還揚言提告她，當時已接近市長連任投票日，選情十分緊繃，為了不影響柯P的心情選擇不告訴他，「那段時間，我每天靠著虔誦心經，自己默默咬著牙，繼續上節目為柯P辯護，度過那段艱難痛苦的時期」。

「後來，我果然收到了法院傳票，因某陣營人士提告，使我變成了被告。」林筱淇說，官司纏訟1年多，直到在台中工作期間都還為了這件事出庭，所幸結果平安無事以不起訴結案，「然而，這件事對我這個平凡人的家庭，自是造成很大衝擊。當時原團隊僅某個長官知悉此事，委請了律師協助我」。

林筱淇表示，前陣子跟柯P聊到，為什麼家人不支持她參選，「我告訴他，正是因為這件事，讓我的家人對政治留下了極差印象」，柯P瞪大了眼睛非常震驚，她這才驚訝的發現，事情已過了5年，柯P竟然完全不知道這件事。

「沒錯，5年過去了，將近2千個日子。現在，我為了說明家人不支持我參選的原委，才說出此事。」林筱淇說，苦往肚裡吞是她的習慣，卻沒想到，可能因此而常常無法與人共苦，「若是決定要挺一個人，拿出絕對的忠誠與真心真意的付出，這就是我。痛苦已經過去，這些因戰爭留下的傷疤，我會將它們當成是自己身上榮耀的勳章」。