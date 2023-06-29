板橋私幼36童未檢出巴比妥　新北教育局：真相大白讓社會安心

▲板橋私幼36童均未檢出巴比妥，新北市教育局回應，真相大白讓社會安心。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒近二個月的新北市板橋區連鎖幼兒園餵藥疑雲，新北地檢署今（29日）公布36位受檢學童的檢驗結果，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，並表示採集檢驗的毛髮長度可回溯3至6個月內的藥物施用狀況。新北市教育局今回應，科學真相大白還社會安心，希望還給幼教界純淨的教學環境。

新北教育局發布新聞稿回應，新北地檢公布學童毛髮檢測結果全數未檢出，科學真相大白還社會安心，讓家長、教師終能放下心中對孩子的擔憂，隨著毛髮檢測結果的公布，希冀能讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，建立親師互信、合作，攜手守護我們孩子的健康和安全。

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新北教育局強調，教育局嚴守依法行政，尊重司法機關綜合相關事證認定結果，亦相信科學驗證，能維護家長與幼生的權益，以還給幼教界純淨的教學環境。

回顧這起新北市板橋區私幼餵藥疑雲，今年2月至4月間，陸續有家長發現孩子暴躁易怒、時常哭鬧，甚至出現扯髮、捶打自己的自殘行為，經孩童轉述，教保員會逼迫喝「彩虹藥水」，詢問園方卻以「監視器維修中沒有畫面」為由搪塞，因而通報1999市民專線，卻未獲任何回應，部分家長決定自行帶孩子到醫院檢查，並於5月14日首度向海山分局報案。

新北市教育局則表示，5月15日才接獲報案，當日立即啟動「重大兒虐事件司法早期介入機制」，社會局主動報請地檢署啟動司法調查。5月18日司法機關入園搜索。6月5日土城醫院團對入園採檢。6月8日司法機關第二波搜索，教育局廢止該幼兒園設立許可並裁罰15 萬元、安置42名在園幼童，後續並進行家長一對一諮詢服務。但有家長指控，家長四月底就向1999陳情，檢警直到5月18日才入園搜索，專責醫院6月5日才入園採檢，質疑新北市府行政怠惰。